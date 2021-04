América vs Millonarios: ¡llave con pronóstico reservado en cuartos!

América vs Millonarios, nada más y nada menos. El duelo comenzará en Cali y terminará en Bogotá y el premio será el cupo a la semifinal de la Liga Betplay. Dos partidazos se anticipan y aquí analizamos en detalle cómo llega cada uno de los contendores.

América de Cali, por el triplete



América se clasificó a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 con 29 puntos en la octava posición, la misma que ocupó el año pasado cuando fue campeón.



El técnico Juan Cruz Real cumplió su promesa de lograr el cupo, como era su obligación. Lo hizo en momentos en que la situación estaba complicada, pero también dejó claro que, aunque es competitiva, su nómina es corta, y justamente desde esta semana debe alternar el campeonato local con la Copa Libertadores.



Virtudes:



-Un arquero que llega en buena forma: Joel Graterol se ha convertido en jugador determinante en los últimos partidos, con atajadas importantes.



-El cuarteto posterior es invariable hace ya muchas fechas, aunque para la primera fecha de los cuartos de final no estará Kevin Andrade por expulsión frente al Tolima.



-Juan Cruz Real decidió hace rato no utilizar un lateral izquierdo natural y ubicó allí al zaguero central Pablo Ortiz. La verdad es que se sacrificó salida por ese sector, pero al mismo tiempo asegura mayor marca.



-Hoy, 12 goles recibidos en 18 compromisos la tienen como la defensa menos vencida del campeonato.



-Individualidades de buena condición técnica: Cuando jugadores claves como Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara, Santiago Moreno, Adrián Ramos -para citar a los de mitad de cancha hacia arriba- funcionan, es indudable que América puede lograr buenos dividendos en cualquier escenario. En ellos se fundamenta el ataque escarlata.





Debilidades:



-Titular buena, pero corta: La formación titular habitual de los rojos es una de las interesantes del campeonato, pero se queda corta ante las eventualidades de salud y sanciones. Este semestre fueron incorporados jugadores que hasta el momento no han descollado, como Guillermo Murillo, Díber Cambindo, Jeison Steven Lucumí y Joao Rodríguez.



-Poca eficacia en ataque: En este semestre América no ha podido marcar más de dos goles por partido, lo que ratifica que en ese sector no cuenta con hombres de buena definición. Lo peor es que cuando no está Adrián Ramos la falencia se acentúa.



-Las dudas tácticas para superar rivales que se defienden bien: Los empates y derrotas que tuvo América frente a rivales directos y otros que quedaron eliminados, se dieron por la falta de interpretación del cuerpo técnico para sobreponerse a defensas cerradas y ataques basados en el contragolpe. Así lo maniataron y se llevaron puntos importantes que hasta última hora hicieron sufrir a los 'diablos'.



-Las frecuentes lesiones de Ramos: El jugador más experimentado y capitán, Adrián Ramos, no ha podido superar los inconvenientes musculares que le han acompañado en los últimos dos meses y sus presencias en la titular han sido pocas. Eso se suma a que en enero también presentó un suceso de desmayo súbito tras el cual el Departamento Médico determinó mermarle las cargas en los entrenamientos y alternar los partidos.



La figura:



El juvenil Santiago Moreno se ganó a pulso y gracias a sus condiciones, el rótulo de figura del campeón colombiano, ante las continuas lesiones de Adrián Ramos y los altibajos de Duván Vergara.



Moreno es sinónimo de velocidad, regate en el mano a mano y desborde, a lo que le ha sumado gol, aunque en ocasiones trata de resolver al palo donde se encuentra el guardameta rival. Sus 4 anotaciones lo tienen al lado de Yesus Cabrera como los jugadores más efectivos del equipo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces





Millonarios, apuesta juvenil

Millonarios cerró con broche de oro su participación en la fase regular de la Liga BetPlay 2021-II. Terminó en la tercera casilla del campeonato con 33 puntos, después de importantes victorias frente a Santa Fe y Deportivo Cali. Dos clásicos al bolsillo.



Las fortalezas el azul



-Jóvenes rendidores: Desde el inicio del campeonato, una de las consignas de Gamero fue darle rodaje a los canteranos. Así lo hizo y ellos respondieron de la mejor manera. Moreno en su momento, Llinás, Paz, Bertel, Román al inicio del torneo, Vega, Kliver, García, Rivaldo, Guerra, Abadía… Cada uno ha demostrado. Incluso jóvenes como Ruíz o Jader, que no son de las divisiones menores, han dado una mano importante.



-Goleadores en racha: Tanto Fernando Uribe como Cristian Arango son las principales piezas ofensivas del azul. No solo por nombre y trayectoria, los números avalan la importancia de cada uno: ambos acumulan siete goles en Liga.



-Laterales ofensivos: Una de las mayores virtudes de Millos pasa por la proyección de sus hombres en banda. Su función es la de ir constantemente y dar variantes en ataque, aspecto que tanto Bertel, Perlaza e incluso el debutante Rosales han logrado. El primero es uno de los máximos asistidores del torneo (4).



-Cambios efectivos: El banco suele darle soluciones al cuadro albiazul. Vargas rindió después del bajón de ‘Juanito’, Pereira responde cuando Kliver no está, Rosales demostró ser buena alternativa para Perlaza, Guerra es el sustituto ideal de Rivaldo, Ruíz reemplazó a Silva sin problemas y en punta Márquez, Jader y Abadía ofrecen muchísimas variantes.



Las debilidades



-Experiencia en finales: Uno de los mayores problemas que tienen los equipo “juveniles” es su falta de experiencia en momentos de definición. El todos contra todos ya pasó y los duelos mata-mata es a otro precio. Gamero deberá trabajar muchísimo la cabeza de sus dirigidos y prepararlos para momentos de alta tensión.



-Mano a mano con los clasificados: De los siete clasificados, Millonarios pudo vencer únicamente a dos (Santa Fe y Cali)... Perdió con Nacional, América, Junior y Equidad, así como sufrió enormemente para generarle ocasiones al Tolima en El Campín de Bogotá (duelo que terminó 0-0).



-Muchos goles en contra: Del grupo de los ocho, el azul comparte con Equidad el ítem de mayor cantidad de goles recibidos (18). En promedio, le marcan una vez por encuentro. En duelos de ida y vuelta, deberá estar muy atento a ello.



-Le cuesta cerrar los partidos: Con Nacional y América le remontaron en los últimos minutos, Equidad le ganó en la última del partido y tan solo en tres oportunidades ganó por dos goles de diferencia. Normalmente Millonarios termina sufriendo (le pasó con Pasto, Bucaramanga, Chicó, Once Caldas, Pereira, Santa Fe y Cali).



La figura: Cristian ‘Chicho’ Arango



El atacante de apenas 26 años ha demostrado ser el mejor futbolista de Millonarios a lo largo del todos contra todos e incluso uno de los más destacados del fútbol colombiano.



Es el tercer máximo anotador de la Liga con siete tantos y suma tres asistencias, es decir que ha participado directamente en 10 ocasiones de gol. Casi la mitad de la producción ofensiva del azul en este 2021.



Estos datos demuestran que la mayor virtud del ‘Chicho’ pasa por su influencia en todo el frente de ataque. No solo es goleador, también ayuda en materia creación. Justamente por ello, Alberto Gamero tomó la decisión de retrasarlo y dejarlo como mediapunta. Allí muestra su mejor versión.



La mentalidad está puesta en el título y así lo mencionó en el cierre de la fase regular: “El proyecto de nosotros es pelear el título, lo queremos y vamos a luchar hasta donde más podamos para conseguirlo, apuntaremos a eso”.



Christian Amezquita

Redactor FUTBOLRED

Bogotá