Sufriendo, América venció al Huila y volvió parcialmente a los ocho

Con muchas dificultades, pero al fin y al cabo haciéndose al botín que necesitaba, América de Cali derrotó 1-0 este sábado al Huila en el Pascual Guerrero, en desarrollo de la duodécima fecha de la Liga BetPlay II-2021, volvió al triunfo luego de tres fechas y parcialmente regresó al grupo de los ocho, a la espera de otros resultados en lo que queda de la jornada.

El elenco huilense complicó bastante a una defensa que todavía no se acomoda y en el segundo tiempo estuvo a punto de llevarse el empate. Harlin Suárez y Harold Rivera se convirtieron en sus jugadores más claros, tanto en generación como en los diversos intentos al arco.



Sigue siendo poca la generación de juego en el conjunto que orienta Juan Carlos Osorio, le apuesta casi siempre al pelotazo y a lo que puedan ejecutar hombres como Deinner Quiñones y Adrián Ramos, mientras que Joao Rodríguez volvió a ser titular sin poder embocar el balón en el arco adversario.



Huila se acercó por primera vez a los 12 minutos con un remate de Harlin Suárez que detuvo Joel Graterol. Por su parte, Joao Rodríguez disparó con derecha a los 17, pero el balón tocó la parte superior del travesaño y se salió.



América se puso arriba a los 19, luego de que Larry Angulo se abriera espacio entre varios defensas ‘opitas’ desde 35 metros, se dio vuelta, midió el remate y con potente latigazo abajo venció a Geovanni Banguera sobre la base del palo derechazo. Golazo.



Atlético Huila con Suárez volvió a ensayar con un disparo frontal a los 29, pero Graterol envió el esférico por encima del horizontal. En el 34, un disparo de Brayan Moreno pasó cerca del travesaño.



Joao Rodríguez quiso sorprender a Banguera con otro remate, pero se fue encima del horizontal. Luego, Adrián Ramos ganó un cabezazo en el área y el balón quedó flotando, pero Marlon Torres remató desviado de pierna zurda, en una buena opción para aumentar el marcador.



En el segundo tiempo, Jorge Segura salió para darle paso a Héctor Quiñones. A los 2 minutos de haber iniciado, Deinner le dejó el balón a ‘Adriancho’, pero el capitán escarlata desperdició lo que pudo ser el segundo tanto.



Juan Carlos Osorio implementó dos variantes a los 15 minutos: Jhon Palacios por Elvis Mosquera y Gustavo Torres por Adrián Ramos.



El defensor Carlos Moreno le cometió falta en el rostro a Marlon Torres en plena área a los 18, pero el árbitro John Hinestroza no dio el penalti.



La oportunidad más clara la tuvo Batalla en dos acciones consecutivas, la primera cuando Banguera rebotó el balón y la segunda al rematar increíblemente por encima a los 21.



Carlos Moreno le cometió falta en el área a Ureña a los 39 y de nuevo Hinestroza omitió el penalti. Con más desespero que fútbol los ‘diablos’ lograron que el reloj avanzara sin recibir gol y lo más importante fue el triunfo. Lo cierto es que falta mucho todavía en el funcionamiento colectivo.



Con 17 puntos que lo ubican parcialmente octavo, el cuadro escarlata se aferra a la esperanza de quedarse allí si Jaguares pierde de visita ante Alianza Petrolera y si no hay un ganador entre Bucaramanga y Medellín.



En la próxima jornada, América visitará a Millonarios el sábado 9 de octubre (6:00 p.m.) y Huila recibirá a Nacional ese mismo día (8:10 p.m.). Por Superliga, el cuadro rojo será anfitrión de Santa Fe el próximo martes (7:45 p.m.) en el juego de ida.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés