Con gol y autogol de Adrián Ramos, América empató contra Cortuluá

América de Cali empató 1-1 contra Cortuluá por la cuarta fecha del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, pero oficializando en condición de local por los eventos deportivos internacionales que tiene el Pascual Guerrero. En un juego que tuvo bastante igualdad en el transcurso de los 90 minutos.

El partido inició con una buena intensidad de los dos equipos, pero con poco dinamismo para crear las opciones claras. La más importante fue del cuadro rojo en una recuperación en campo contrario, aunque Juan Camilo Portilla no logró definir con rapidez frente al arco.



Luego el juego se posesionó en la mitad del campo con los escarlatas tratando de salir desde el fondo con buen toque de balón, pero con muy poca claridad en los metros finales con pases imprecisos. Sobre el minuto 23, el equipo corazón tuvo la primera ocasión con peligro real con un centro de Henry Rojas desde el sector izquierdo, pegó en Marlon Torres, Joel Graterol tuvo que corregir el movimiento inicial y dio un manotazo para evitar que el balón se fuera al fondo de la red.



Al minuto 32, América recuperó un balón en el mediocampo, Kevin Andrade jugó en largo por el sector derecho con Deiner Quiñones, quien avanzó varios metros, se fue acercando al arco, asistió a Adrián Ramos y el delantero solo tuvo que definir cruzado al palo derecho del arquero Ernesto Hernández, para marcar el 1-0 parcial.



Tres minutos después, el equipo que era visitante en el papel respondió con una jugada de pelota quieta, rebotó en uno de los jugadores dentro del área y Graterol tuvo que exigirse para enviarla al córner.



Para el segundo tiempo el compromiso se tornó parejo, pero al minuto 50, Alexis Castillo cobró un tiro de esquina, inicialmente pegó en Esneyder Mena que llevaba segundos en cancha por Daniel Quiñones, y luego Adrián Ramos tratando enviarla al tiro de esquina la metió en propia puerta para el empate a un gol.



Posteriormente los equipos continuaron refrescando las líneas de juego, en el local había entrado Johan Bocanegra por Henry Rojas y en América, Daniel Mosquera por David Lemos y Alejandro Quintana por Kevin Andrade.



Minutos después los americanos fueron respondiendo al gol en contra y la más clara que consiguieron fue con un cabezazo de Mosquera, que controló sin problema Hernández. Luego los del corazón del valle hicieron más cambios, ingresaron Jean Colorado y Johar Mejía por Juan Caicedo y Feiver Mercado.



El juego transcurrió con mucha igualdad no solo en resultado sino en el medio campo, en el cual los dos equipos lo intentaban, pero sin fluidez en el juego ofensivo con muchas imprecisiones. En el minuto 77, los dirigidos por César Torres tuvieron una nueva aproximación con una buena secuencia colectiva por la mitad del campo entre Castillo y Bocanegra, pero salió desviada del arco de Graterol.



En los minutos finales a pesar de que el equipo corazón y los escarlatas lo intentaron, el partido terminó igualado y complicando la situación deportiva de ambos conjuntos, especialmente del que pelea por no descender.



En la próxima fecha de la Liga II-2022, América de Cali visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá y Cortuluá recibirá a Independiente Medellín en Tuluá.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15