Adrián Ramos lideró triunfo de América ante Cerro en amistoso

América de Cali jugó este sábado un nuevo amistoso de pretemporada esta vez ante Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro escarlata ganó por la mínima con tanto de su capitán Adrián Ramos.



El equipo dirigido por Lucas González mostró bastantes conceptos en el juego y destacaron varios refuerzos como Ever Valencia que se mostró explosivo durante todo el encuentro.



El tanto del triunfo llegó sobre el minuto 38. Allí, América tuvo un tiro de esquina por izquierda que fue conectado de gran manera por Ramos que colocó la pelota bien esquinada e imposible de atajar para el guardameta rival.

Dos minutos después de esta chance, Ramos casi logra su doblete. El delantero picó al espacio tras un gran pase bombeado de Ever Valencia y allí sacó un remate que atajó el arquero de Cerro de gran manera.



Para la segunda parte, América cambió todo su once inicial para probar a más jugadores y allí tuvo un buen desempeño logrando varias ocasiones.



La primera de ellas llegó con Valencia que recuperó la pelota en el borde del área y sacó un fuerte remate que se fue por arriba del arco de los paraguayos.



Diez minutos después, Jeison Palacios se perdió el segundo para América. El futbolista se alzó en el área tras un gran centro de Esneyder Mena y el balón apenas pasó por un costado del arco de la visita.



En los veinte minutos finales, América controló la pelota y tendría una última ocasión en la adición con Cristián Barrios que se sacó al arquero rival, pero el balón le quedó muy arriba y no le pudo dar dirección de arco para aumentar el marcador.



Con el triunfo en amistoso, América ahora se prepara para el debut en Liga que será ante Águilas Doradas el próximo sábado 20 de enero en casa.



Vea gol del triunfo de América ante Cerro Porteño