América corona su vergüenza y Nacional, con diez, resucita en grupo B

No está muerto quien pelea y la prueba se llama Atlético Nacional, que se impuso por 0-1 contra un muy pobre América de Cali, que sucumbió una vez más en los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023.

De los equipos con diez hombres, líbranos señor, dicen muchos entrenadores. Y se lo cumplió, a cabalidad, Nacional al América, cuando a los 14 minutos perdió a su portero Kevin Mier por un insólito error al meter la mano fuera del área en una ocasión clara de gol, pero pronto sacó provecho.



A los 23 minutos, Eric Ramírez aprovechó un gran contragolpe, gestado por Brahian Palacios, para superar fácilmente a Paz, encarar igual de fácil a Novoa y definir a puerta vacía, castigo a los consabidos problemas del rojo en el retroceso y premio al equipo que no se quedó en la expulsión y se rearmó sin lamentarse.



Lo inaudito es que, en su casa y con un hombre más, el América no encontró reacción: inofensivos fueron dos remates de Cardona, no hubo noticias de Ramos ni Barrios y, lo peor, se fue Portilla lesionado, al parecer de gravedad, tras una terrible entrada de Perea en las costillas que lo hizo salir en ambulancia.



La buena noticia es que parecía reaccionar el América en el arranque del complemento, con tres opciones claras para empatar que salvó, él y solo él, el arquero Castillo: a los 49 lo intentó Ramos, a los 53 quiso Barrios y a los 54 otra vez Ramos, cuando con la cara atajo el remate del capitán, acción que lo dejó golpeado.



Pero era, otra vez, una golondrina no hacía verano para los de Lucas González, quien no encontraba soluciones en el banquillo, del que habían salido Ibarbo y Andrés Sarmiento sin dar mayores resultados.

​

Para el verde, en cambio, la tarea de la contención se facilitaba con la poca contundencia del oponente y con tres centrales (gracias al ingreso de Castro Devenish) y se prestaba todo para un nuevo contragolpe con Deossa y Ocampo más libre, aunque al final no se explotó pues el verde pareció firmar el 0-1 temprano. Terminaba el juego diez contra diez cuando Ibarbo se ganaba una tarjeta roja por falta contra Ocampo... como si hiciera falta otra contrariedad para el golpeado proyecto de González.



​No tenía para qué sobreactuarse Nacional: ahora tiene 6 puntos, espera un resbalón de Millonarios o Medellín para aferrarse a la opción de la final y además es segundo en la reclasificación. Su recuperación contrasta con el naufragio del barco rojo, que acabó dejando una imagen de equipo plano, agotado físicamente, sin ideas y hasta sin ambición. La prueba elocuente son sus 0 puntos en 4 partidos de unos cuadrangulares francamente decepcionantes.