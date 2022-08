América consiguió su primer triunfo en liga, pero dejó dudas al final

América de Cali consiguió su primera victoria en el segundo semestre de la liga colombiana, venciendo 2-0 a Águilas Doradas en su retorno al estadio Pascual Guerrero. En un partido que tuvo un buen comienzo para el equipo rojo, pero en los minutos finales sufrieron inconvenientes para cerrar el juego con tranquilidad.

Para FUTBOLRED, este es el análisis del triunfo americano:

Se logró el primer objetivo que era ganar: una de las deudas del América en el semestre era ganar, aspecto que fue esquivo frente a Envigado, Cortuluá y Santa Fe. A pesar de la circunstancia de cómo terminó el juego, el equipo logró el objetivo y subió varias posiciones en la tabla.



El grupo mejoró en el ataque, pero sigue debiendo: en los tres partidos disputados, los escarlatas solo habían marcado dos goles, teniendo en algunos dificultad para concretarlos y con el funcionamiento. En la noche de este martes el equipo lo encontró, pero quedó la sensación de que el grupo pudo hacer más.



El hombre de más que tuvieron en cancha: a pesar de que América tuvo la intención cuando era un 11 contra 11, la expulsión temprana de las Águilas no dejó ver el planteamiento inicial del equipo de Leonel Álvarez. En esos momentos los rojos crecieron, pero no fue una superioridad total y en la parte final la visita los complicó bastante, donde por poco les complican el marcador.



La respuesta tardía de Águilas: en los momentos en que los antioqueños inquietaron a los locales, América fue un equipo bastante errático, que lo pudo pagar caro si no fuese por la deficiente definición del rival y las actuaciones de Joel Graterol. Sin embargo, queda en mente que hubiese pasado si los de Rionegro responden mucho antes o con los 11 jugadores en campo y sin lesiones.



Al final el funcionamiento desmejoró: en el primer tiempo los dirigidos por Guimaraes mostraron un buen orden, aunque en ataque quedaron debiendo. En la parte final el equipo tuvo un bajón de nivel considerable, entregando mal los balones, teniendo retrocesos lentos y con poco sostenimiento de la pelota; por lo cual sufrieron bastante en la respuesta de Águilas, que se vio con agallas para buscar al menos el descuento.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15