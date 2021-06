América de Cali: vacaciones, tema Osorio y probable salida de Ureña

La llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo del América de Cali nunca ha estado clara. A pesar de que en un comienzo se dijo que la parte económica no era inconveniente para aceptar la oferta de Tulio Gómez, al parecer el máximo accionista rojo tampoco podría cumplir otras exigencias que han estado en carpeta desde el comienzo de los diálogos, hace ya más de un mes.



Una lista de 8 jugadores con al menos 5 prioridades y una sede con mejores instalaciones estaban de igual forma en esas solicitudes de parte del entrenador risaraldense, las cuales el club vallecaucano no podría satisfacer.

Por ello, la caída de la sonada oferta del balompié de Emiratos Árabes dejó al desnudo las limitaciones que tiene América para hacerse a un técnico como Osorio, quien este miércoles en charla con el periodista antioqueño Mauricio González afirmó estar desgastado con tanta espera y prácticamente dio un ultimátum para confirmar o desechar su arribo al elenco escarlata.



Contactado por el ´Súper Combo del Deporte’ en Cali, González, muy amigo del ex técnico de Nacional, dijo que “evidentemente él está un poco cansado de todo este asunto, es una novela muy aburridora para los hinchas, para la gente del América, para él mismo y para uno como periodista. No solo por lo que me dice sino por el tono con que lo hizo, siento que ese asunto está un poco complicado”.



“Él habló con don Tulio Gómez anteayer, parece que se enojó, Osorio es un tipo de carácter fuerte y así le habló, parece que a don Tulio no le gustó, entonces la última contraoferta que le hicieron fue ayer por intermedio del presidente, Mauricio Romero, y Osorio le dijo que lo llamaba en dos horas y no lo hizo, pues todo indica que no está en la intención de llamarlo, es una conclusión a la que llego después de conversar con el entrenador”.



González complementó, de su propia cosecha, que “creo que Osorio pasó una lista de 8 o 10 jugadores para que contraten al menos 5, y esta es la hora en que nada, la otra es que evidentemente, después de conversar varias veces con él, hubo un cambio de planes en cuanto a pedido de parte del técnico risaraldense, en ese cambio de planes no se habían puesto de acuerdo ni siquiera en el primero y menos en el segundo, me dijo que la diferencia no era tanto en la parte económica, pero él dice que vale tanto y esa es su labor”. Mi apreciación es que tanto a Tulio Gómez como a Raúl Giraldo, a quienes conozco, que son típicos negociantes como del Oriente antioqueño, variquean y variquean y bajan el precio hasta que la gente se cansa, me parece que el asunto está pasando de castaño oscuro”.



Mauricio sostuvo que “Osorio es un tipo trabajador, que potencia jugadores, y que quiere tener poder de decisión en cuanto a los temas netamente deportivos, quiere ser el hombre que ponga las condiciones, más allá de que le interese escuchar algunas otras voces, con su experiencia y recorrido piensa que es el encargado de darle el direccionamiento adecuado a ese proyecto deportivo, claro, el proyecto deportivo no puede ser personal de un entrenador sino institucional, pero Osorio tiene claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer, a veces quizás más claramente que lo que cualquier directivo del fútbol colombiano lo quiera llegar a querer, lo que no sé es cuántos dirigentes en Colombia estén dispuestos a darle ese poder al técnico Osorio y cuántos clubes le apuesten a un proyecto serio, teniendo en cuenta el tema económico del país en este momento”.



Mauricio Romero ha sido tal vez el más sincero en América sobre este tema y desde el comienzo afirmó que han analizado otras opciones para encontrar el reemplazo de Juan Cruz Real sin mencionar nombres, pero extraoficialmente se sabe que gustas entrenadores como Luis Fernando Suárez y Leonel Álvarez.



Sobre la plantilla, estará de vacaciones hasta el 14 de junio y fue citada al día siguiente para retomar trabajos en Cascajal, de cara a la Liga II-2021 y a los octavos de final de la Copa Suramericana, ronda en la que se medirá al Atlético Paranaense, de Brasil.



Aunque el listado de quienes saldrán se conocerá esa semana y algunos pican en punta por su bajo desempeño, hay uno que siempre ha tenido interés en su país: El chileno Rodrigo Ureña, quien tiene poca actividad con los rojos y él mismo habría pedido la posibilidad de rescindir su contrato vigente.



Se mencionan equipos como la Universidad Católica y la Universidad de Chile como probables destinos del mediocampista austral, que tuvo destacadas actuaciones en algunos partidos de Copa Libertadores y Liga Betplay.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces