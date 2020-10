¡Se juega! América se enfrentará a Patriotas en el Pascual Guerrero

La Dimayor no aceptó la solicitud del América de Cali para que le aplazara el juego del domingo (6:05 p.m.) por la fecha 13 de la Liga BetPlay frente a Patriotas y el compromiso se disputará como estaba programado.

Dicha petición estaba soportada en que el equipo vallecaucano no cuenta con sus primeras tres opciones de arquero: Éder Chaux (convocado a la Selección Colombia), Joel Graterol (llamado a la Selección Venezuela) y Luis David Quintero (operado de hombro). De allí que tendrá que utilizar al cuarto guardameta, Jeison Pinillo, pero sin suplente, porque no fue autorizada la inscripción de Juan Diego Jaramillo, quien se encuentra en Medellín y esperaba respuesta para ponerse a órdenes de Juan Cruz Real.

Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dio claridad sobre varios aspectos en el ‘Súper Combo del Deporte’, el primero que se diera vía libre a nuevas inscripciones: “Sobre la ampliación de los cupos ya se solicitó al Ministerio del Deporte, pero es una decisión que deben tomar los ministerios de Deporte y Salud, creo que esa decisión es negativa, no los ampliaron y vamos a tener que seguir jugando con los 30 cupos”.

Jaramillo agregó que “no quiero tomar casos particulares, pero las inscripciones están cerradas, entiendo los motivos y las razones, obviamente una lesión de un arquero es complicado y también el tema de las convocatorias, pero eso se tiene que tiene que decidir en el Estatuto del Jugador porque las inscripciones están cerradas, primero no se amplían los cupos y cambiar un jugador por otro vamos a ver si se aprueba o no”.



En cuanto a la determinación de que no se modificara la fecha del encuentro dominical, respondió que “definitivamente el partido no se va a aplazar, las razones son poderosas y lógicas, pero estamos en un campeonato supremamente apretado, hablé de que tenemos que hacer sacrificios todos los clubes, hemos jugado todos los días en todos los horarios, no estamos volviendo al fútbol dentro de la normalidad ese tema es difícil y parte del fútbol son los lesionados, eso es parte del juego, entiendo las razones de América, Si tuviéramos que aplazar partidos por los lesionados tendrían que ser muchos, entiendo las razones de América y vamos a valorarlas con toda la seriedad posible”.



Acerca de que América solo tendría Jeison Pinillo, sin suplente, señaló que “en eso estamos infortunadamente, el tema de las convocatorias es una coincidencia difícil por la lesión del otro arquero, pero qué vamos a hacer”



De igual forma, la solicitud aparte que hizo el cuadro escarlata para que le muevan la fecha del partido de la fecha 14 con Junior en Barranquilla para el jueves 15 de octubre: “Tenemos que evaluarla, vamos a ver qué se puede hacer, pero tenemos que contar también con el Junior, esto es un juego de damas chinas muy complicado, porque cualquier cosa perturba todo el campeonato. Mucha gente nos ha pedido aplazamientos, las razones del América son lógicas, pero infortunadamente por lo estrecho del calendario en este momento no se puede cumplir. Otra de las razones es que América podría clasificar a Copa Suramericana y también aplazar partidos para el equipo va a ser muy complicado porque va a tener que seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces