Tulio Gómez los advierte: América no tendrá grandes contrataciones

América de Cali sigue sin anunciar oficialmente sus nuevas incorporaciones, aunque este lunes algunas de ellas ya presentaron sus pruebas PCR y exámenes médicos.



Sin embargo, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, ha dicho en varias ocasiones que el club no tendrá “contrataciones rimbombantes”, al mismo tiempo que confirmó el interés del Tolima por el volante chileno Rodrigo Ureña, quien se mantiene en la idea de cambiar de equipo y probablemente vaya al Tolima.



“No estamos pensado en nombres rimbombantes ni en grandes contrataciones, sí en jugadores rendidores, como siempre ha sido, independientemente de si somos campeones”, advirtió el directivo.

Dejó claro que “estamos pensando en cinco o seis jugadores, que me parece que son buenos, no son rimbombantes, obviamente este año va a estar dura la cosa, tenemos jugadores a quienes se le vence en junio y otros que no renovarán”.



Por ahora solo se cuenta con caras nuevas como las del defensor central John Édison García, procedente de Equidad, y la del volante Juan Camilo Portilla, que estaba en Alianza Petrolera, ambos a préstamo, aunque Portilla llega con opción de compra. “Estoy en San Andrés, pero (Mauricio) Romero está trabajando en eso. Por experiencia hemos aprendido que si se filtran nombres, llegan otros equipos y les dañan la cabeza, solo hasta que un jugador no firme, no lo anunciamos. Esto del fútbol es muy jodido, sobre todo los agentes”.



Sobre el fallido regreso de Michael Rangel dijo que “a mí me pedían mucha plata por él, en la cuenta que hice me costaba $187 millones mensuales y dije que no íbamos a entrar a una guerra de chequera, tenemos que ser responsables con el club, porque no nos podemos reventar pagando jugadores costosísimos y a los 4 o 5 meses no tendríamos con qué pagar. Con Rangel tengo buena amistad, pero el empresario me pidió mucho y los descarté”.



Agregó que “los ingresos para los equipos en Colombia no dan para grandes contrataciones, si un equipo grande no vende un jugador al año y no entra a un torneo internacional, no es autosostenible”.



En cuanto al nuevo patrocinador del equipo, señaló que “llegan tres patrocinadores, gracias a Dios América es una marca muy mediática. Colante, que entró en el cuadrangular, y dos más”.



Es claro que para encarar la Copa Suramericana -primera fase ante el Medellín- y las dos Ligas del año, sabiendo que no puede contratar sino en el primer semestre, los escarlatas necesitan un creativo, ante las continuas lesiones de Daniel Hernández, un extremo derecho, un volante de contención, un mixto y un delantero, posición para la que ha sonado el experimentado tolimense Dayro Moreno.



De igual forma, descartó cualquier opción de incorporar al antioqueño Edwin Cardona, el dirigente disipó cualquier duda: "América no tiene cómo pagarle a ese muchacho, no tenemos cómo pagarle 100 millones y métale 30 o 40 millones de parafiscales, con eso pagamos 4 jugadores buenos”.



De la misma forma, habló de Juan Carlos Osorio: “Al técnico hay que respaldarlo mientras esté con nosotros. Añadió que “nosotros entramos en Suramericana, pero eso no da mayor cosa, la plata está en Copa Libertadores”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces