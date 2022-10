La dictadura del resultado: Tulio mete presión a Guimaraes en América

La historia sin fin: el proceso en un equipo de fútbol no es tal si no hay resultados. Lo prueban cada semana los entrenadores despedidos en la Liga Betplay.

La salida más sencilla a las crisis es siempre despedir al DT y ellos lo saben cuando firman sus contratos pero especialmente cuando los despiden. Lo sabe Alexandre Guimaraes, a quien no le renovaron su contrato a pesar de haber sido campeón y luego, cuando las cosas con Juan Carlos Osorio, buscaron para enderezar el barco. Lo curioso es que, si no hay resultados, su destino sería el mismo del estratega al que reemplazó.



La situación del América de Cali se complicó por una inoportuna derrota 1-0 en el clásico contra Deportivo Cali y ahora, en el cierre de esta fase todos contra todos, algunos empiezan a dudar que alcance la gasolina para entrar a los cuadrangulares.



“El partido no lo podíamos empatar y lo regalamos. En el intermedio le dije a los compañeros que estaban conmigo, ‘el que no los hace los ve hacer, regalamos el partido, dilapidamos muchas oportunidades, ahora quedan cuatro partidos y hay que ganar 3 de los partidos que quedan“, lamentó nada menos que Tulio Gómez, máximo accionista del club, en charla con Caracol Radio.



Lo más preocupante es que no aseguró la continuidad de este proceso, que evidentemente ha dado señales de mejoría con respecto a la anterior administración: “hasta que no estemos adentro no hay nada escrito, no podemos aflojar ni perder un partido más. No estar dentro de los ocho es un fracaso. Vamos a ver cuando termine el torneo evaluaremos, es prematuro decir quién sale quién entra y quién se queda. Terminado el torneo hacemos un balance“, aseguró.



Hace apenas un par de semanas el mismo directivo decía que era terrible para los equipos el cambio permanente de entrenador, que su ilusión era repetir en algo la historia de Millonarios y su exitoso proceso con base en la cantera y que anhelaba ciclos de hasta cinco años. Hoy, ante la premura del resultado, opina otra cosa. La dictadura del resultado, capítulo 1.500.