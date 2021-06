Tulio Gómez se confesó: la nómina que Osorio quiere armar en América

El fin de semana del 17 y 18 de julio, es decir, siete días después de conocer al campeón de la Copa América, iniciaría la Liga Betplay 2021-II. A menos de un mes, la mayoría de los equipos adelantan pretemporada y los únicos que faltan por comenzar son los finalistas: Millonarios y Tolima, que están por retomar. Los ojos están puestos sobre los fichajes y la presión de los llamados 'grandes', es mayor.

A propósito de fichajes, la dirigencia del América de Cali está tras lo solicitado por Juan Carlos Osorio. Tulio Gómez, máximo accionista del club, aseguró que todos son jugadores colombianos, desvirtuando así la posibilidad de algún extranjero.



De momento, los 'Diablos Rojos' apenas han concretado tres fichajes; Jorge Segura, Larry Angulo procedente de La Equidad, y David Lemos, de Once Caldas, quien tuvo una lesión de rodilla tras su llegada y será baja por lo que resta del año. Esperan concretar laterales, por ambos costados, un volante mixto, un '10', un extremo y un atacante.



En charla con El Alargue, de Caracol Radio, Gómez destacó que "el profesor Osorio nos hizo una lista de jugadores, no hemos podido con todos, unos porque los equipos se han negado y otros por limitaciones económicas. Estamos realizando nuestro mayor esfuerzo para atender todas las demandas del profesor. Me ha pedido jugadores colombianos, casualmente todos están acá en Colombia".



Tulio desmintió el interés por Jhorman Campuzano y Wilson Morelo, a quienes vincularon recientemente como posibles opciones. "Osorio no los ha pedido". Según lo manifestado por el directivo, los jugadores que ficharán están en Colombia y se adaptan al presupuesto del club.