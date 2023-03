América y Guimaraes lo lamentan: estrella es baja por molestia física

América de Cali mantiene una buena temporada en la Liga BetPlay 2023-I y ese buen rendimiento ha hecho que el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes esté liderando la tabla de posiciones de la fase regular.

Sin embargo, no todo es alegría para América, pues para el viaje a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay, el técnico Alexandre Guimaraes decidió no incluir en la lista de convocados a la estrella española Iago Falque.



De acuerdo a información del departamento médico de América y corroborada por el medio de comunicación ‘El Corrillo de Mao’, Iago Falque sufrió un desgaste muscular en un entrenamiento y por prevención, no estará dentro de los planes para enfrentar a Santa Fe de visitante.



"No vamos a arriesgar a nadie, y más con la cantidad de partidos que tenemos en marzo", dijo Guimaraes al ser indagado por la molestia física que presentó el español.



Me confirma el médico de @AmericadeCali el doctor Carlos Muñoz:



Iago Falque en la práctica del miércoles sufrió una pequeña molestia muscular.



Para evitar complicaciones no estará viajando a Bogotá. pic.twitter.com/WDL6ZuVHh9 — 🎙El Corrillo de MAO || #DesdeCasa 🏡 (@elcorrillodemao) March 10, 2023



Santa Fe y América jugarán este domingo 12 de marzo a las 3:30 p.m. en el estadio El Campín, donde los de Guimaraes buscarán seguir sumando puntos importantes para que lo mantengan en la cima de la Liga BetPlay.