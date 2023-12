¿Qué pasa en América de Cali? Otra sorpresiva salida de un referente

Los hinchas de América de Cali volvieron a explotar en las redes sociales, luego de que el club anunciara otra salida y dejara en evidencia un sorpresivo revolcón en la parte deportiva y sobretodo administrativa para la temporada 2024.



No han sido días fáciles en América: la no renovación de Adrián Ramos, ídolo y referente del equipo, pegó muy duro en el corazón de la afición escarlata. Además, se sumó la salida de Carlos Darwin Quintero y empezaron los rumores sobre problemas internos y una pequeña crisis.



Luego se anunció la salida de Mauricio Romero como presidente del equipo, un puesto que para muchos no tiene importancia ni peso en América, pues el máximo accionista, Tulio Gómez, es el que maneja las contrataciones y es más mediático a la hora de hablar del club.



Este viernes, 29 de diciembre, América confirmó la salida de un referente histórico, que venía trabajando en la parte administrativa. Así, el club anunció que “William Zapata presentó su carta de renuncia de manera inmediata al cargo que desempeñaba como delegado deportivo de nuestra institución”.



Así, se dispararon los rumores sobre lo que pueda estar pasando al interior del América de Cali. ¿Qué será?