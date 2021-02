'El jugador dijo que sí', Tulio Gómez contó cómo va fichaje de América

América de Cali ya ha dicho en repetidas ocasiones que está tras el fichaje de un hombre para el ataque y según Juan Cruz Real su idea es que sea un extremo que juegue por ambos costados. Este lunes en medio de una entrevista, Tulio Gómez habló de un '9', y dio algunos nombres que "se han caído". Al parecer, hay una opción que se está consolidando.

En charla con Zona Libre de Humo, Tulio Gómez se refirió a ese "dolor de cabeza" que tiene el bicampeón colombiano para contratar un hombre para el ataque. Tienen hasta la primera semana de marzo para inscribir jugadores y están tras el fichaje de un centrodelantero.



"Nosotros queremos un 9, ya lo tenemos visto y estamos en el proceso. Es un colombiano que está en suramérica. No depende de nosotros, el jugador ya dijo que sí para venir al club, creo que pasó alguna vez por la cantera del club", manifestó el directivo.



En redes los aficionados no dejan de especular y uno de los nombres que aparece es el de Humberto Osorio Botello, de 32 años, quien ha jugado las últimas temporadas en el fútbol boliviano con Jorge Wilsterman.



En medio de la charla, Gómez también manifestó otras opciones que se han caído por las altas cifras o porque otro club les ganó el pulso. Mencionó a Alexandre Pato, brasileño que actualmente se encuentra sin equipo: "es un jugador que me gusta, pero es muy costoso para nuestro mercado".



Otro descartado es el argentino Ignacio Piatti, también libre, quien ha jugado en equipos de Italia y Francia. "Se cayó porque el jugador no tiene contemplado jugar en Colombia. Él quiere volver a Europa, su familia está allá".



Otra opción que se contempló fue la de Andrés Ibarguen, exTolima y Nacional, que salió del América de México: "Nosotros los queríamos, pero Santos Laguna ofreció más dinero y se quedó allá".



Finalmente, Tulio habló de Jeison Lucumí, quien ya vistió la camiseta escarlata entre 2014 y 2017, antes de partir a Nacional. "Yo ya hablé con el representante de Lucumí y le dije que lo queremos tener en el club. Por ahora no hay nada concreto, aun no tenemos cifras".



Lo cierto es que mientras buscan confirmar una ficha para el ataque, América sigue buscándole equipo a Carlos Sierra. Sin embargo, sino se concreta, no se descarta su inscripción. "Tenemos plazo hasta los primeros días de marzo para inscribir a Sierra, que tal que lo inscribamos hoy y se vaya mañana para otro equipo".



Finalmente, el directivo se refirió a Duván Vergara, por quien confirmó sí han llegado ofertas. "A Vergara lo necesitamos este año, han llegado ofertas pero no nos satisfacen. Queremos el tricampeonato y avanzar en Libertadores", así que por lo pronto, el extremo cordobés continúa con los 'Diablos Rojos'.