América de Cali perdería una figura: hay interés desde el exterior

https://t.co/9bBjvWmY6d Santiago Moreno, possível nova investida do Bahia.

Jogador agudo,ataca bem as costas do adversário e o espaço vazio,gera impresivibilidade pro marcador, bom controle de bola, flutua bem entre as linhas,bom passe entre linhas/longo, realiza bons arrastes+