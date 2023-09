América responde a posible demanda a Lucas González: ¿no es con ellos?

América de Cali amaneció con la novedad: Águilas Doradas habría demandado al técnico Lucas González ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El anuncio causó revuelo pues los antioqueños buscarían una compensación económica por la salida del estratega bogotano, seis meses antes del vencimiento del contrato.



La pregunta obligada fue: ¿estaba al tanto el club escarlata de esa inconformidad? El presidente del club, Mauricio Romero, respondió en ‘Zona Libre de Humo’ a la posibilidad de tener un pleito jurídico con su entrenador, quien vive un momento dulce en la Liga Betplay II 2023.



Según el directivo, el asunto, en resumen, no es con ellos: “Nosotros hasta este momento no nos ha llegado notificación oficial por parte de la Federación y Dimayor, con alguna demanda relacionada con algún empleado de América, el profe me dice que tampoco le ha llegado algo”, dijo.



Según Romero, antes de la firma, los rojos tomaron todas las precauciones: “cuando empezamos la negociación con el profe Lucas, él estaba desvinculado de su antiguo club, verificamos e iniciamos conversaciones… No tengo conocimiento del proceso interno de como pasó el tema de su renuncia del profe con Águilas, desconozco como se mueven los otros equipos en su interior”, concluyó.



¿Traducción? Esta vez, si la denuncia finalmente se confirma y hay una investigación contra el DT, tendrá que defenderse solo, pues el club cree que no cometió ninguna irregularidad. Esta novela continuará...