Las posiciones en que debería reforzarse América para la Libertadores

América de Cali obtuvo su estrella 15 en la primera división de Colombia, lo que dio el bicampeonato después de haberse coronado también en diciembre de 2019.

Sin embargo, esa distinción lo obliga a buscar una mejor representación en la Copa Libertadores, torneo del que no pasó de la primera ronda. A Juan Cruz Real le tocó enfrentar cinco de seis partidos, y en esta nueva edición empezará desde cero, con un grupo que viene trabajando desde julio del año pasado.



El conjunto vallecaucano terminó último del Grupo E con 6 puntos en 6 juegos, 1 de ellos ganado, 3 empatados y 2 perdidos; 7 goles a favor y 9 en contra. Le faltó un punto para entrar a Copa Suramericana y 2 para disputar a Inter el segundo cupo directo a la siguiente fase de la Libertadores.



Hasta el momento los escarlatas solo han confirmado al arquero Diego Novoa y a los defensores centrales Óscar Cabezas y Jerson Malagón, pero la exigencia en este certamen indica que debe reforzarse en algunas posiciones para hacerles mayor oposición a clubes de Brasil y Argentina, que tradicionalmente han sido los que llegan a las últimas instancias.



La experiencia del año pasado demostró que aunque el plantel tuvo partidos interesantes en Brasil y Chile, le quedó faltando en definición y mayor concentración en defensas y mitad de cancha, por lo menos ante Internacional y Gremio en Porto Alegre. Como local tampoco pudo ganar.



La posición de guardameta queda bien cubierta con el venezolano Joel Graterol y la adquisición de Novoa, de muy buenas actuaciones en La Equidad.



Aparentemente la defensa queda mejor respaldada con Óscar Cabezas y Jerson Malagón, dos zagueros que aportarán experiencia, manejo y fuerza en dicho sector.



En la mitad de la cancha se cuenta con cantidad y calidad en primera línea, pero en cuanto a la elaboración falta un hombre de ideas y talento que surta a sus compañeros de arriba, puesto que un hombre de esas características como Yesus Cabrera fue tirado unos metros más atrás por Juan Cruz Real.



Sobre John Arias existe el interés de que se quede, aunque todo depende de los diálogos con los directivos de Patriotas. En cambio, el arquero Éder Chaux fue devuelto y tiene prácticamente lista su incorporación al Junior.



En ataque está garantizada la continuidad de Adrián Ramos, que aporta experiencia, goles y liderazgo, mientras de Duván Vergara, quien ha sido el jugador más desequilibrante, no se sabe si permanezca en la institución, que ante las ofertas recibidas puso como mínimo un valor de cinco millones de euros por un porcentaje de sus derechos federativos.



Por ahora no hay manera de calificar la presencia del peruano Marco Aldaír Rodríguez, ya que ha tenido muy pocos minutos en la cancha después de jugar con la Selección Perú los partidos de las primeras fechas de las Clasificatorias al Mundial. Sin duda, allí también sería importante vincular a un delantero de área que marque goles.



Así estaría conformada por el momento la plantilla roja:

Arqueros: Joel Graterol, Diego Novoa, Jeison Pinillo.



Laterales derechos: Cristian Arrieta, Daniel Quiñones. En algunas ocasiones ha estado allí el chileno Rodrigo Ureña.



Defensas centrales: Pablo Ortiz, Marlon Torres, Kevin Andrade, Óscar Cabezas, Jerson Malagón y la posibilidad de utilizar también a Felipe Jaramillo.



Laterales izquierdos: Edwin Velasco, Héctor Quiñones, Jefferson Murillo.



Volantes de primera línea: Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra (por confirmar), Yesus Cabrera,



Volante de segunda línea: Luis Sánchez.



Extremos: Duván Vergara (a la espera de una oferta del fútbol internacional), Santiago Moreno, Émerson Batalla (Sub 20), John Arias (por confirmar), Juan David Pérez (por confirmar).



Delanteros: Adrián Ramos, Marco Aldaír Rodríguez, Carlos Cortés Barreiro (Sub 20).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces