Se reactiva la posible llegada de un delantero argentino al América

América de Cali tiene como objetivo este año resarcirse de los malos resultados de la temporada pasada, en la que solo pudo acceder a los cuadrangulares y clasificarse a la Copa Suramericana por reclasificación.



Por ello, varios de los jugadores que conformaron la plantilla en las posiciones de extremo y delantero abandonaron la institución y es importante reemplazarlos con jugadores que al menos den la sensación de que pueden aportar.

El presidente ejecutivo, Mauricio Romero, y el técnico Juan Carlos Osorio confirmaron que están en busca de dos extranjeros, y este sábado FUTBOLRED conoció con una fuente en la capital santandereana que no se han caído los contactos con el argentino Alejandro Quintana -ex Bucaramanga-, quien incluso ya tendría los tiquetes para llegar a Cali la próxima semana y realizarse los exámenes médicos para adelantar todo lo concerniente a su vinculación de préstamo a un año con opción de compra.



En un comienzo el jugador de 29 años había descartado la opción de jugar en el cuadro rojo, pero al parecer los diálogos tomaron otro rumbo.



Pese a que su cuota goleadora no ha sido alta en Colombia (7 goles en 29 encuentros), Quintana dio buena impresión en las ocasiones en que enfrentó al equipo vallecaucano, en uno de los cuales marcó el 25 de septiembre pasado, en la victoria 2-1 de los ‘leopardos’ en casa. En Guabirá, de Bolivia, se hizo presente con 10 tantos en 22 compromisos.



El presidente ejecutivo, Mauricio Romero, reconoció que no ha sido sencillo terminar el libro de contrataciones, pero esperan cerrarlo la próxima semana. Los ‘diablos’ debutarán en la Liga BetPlay I-2022 el jueves 20 de enero (8:05 p.m.) frente a Envigado en el Estadio Pascual Guerrero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces