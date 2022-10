América vuelve a luchar por entrar a los cuadrangulares finales

El próximo domingo, América de Cali tendrá un partido crucial para poder clasificarse para los ocho mejores del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, visitando al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, a las 4:00 de la tarde por la fecha 20.

Los diablos rojos vuelven a pelear la entrada al grupo de finalistas, luego de ser eliminados prematuramente el semestre anterior, tras la mala campaña que tuvieron con el técnico Juan Carlos Osorio y después, Alexandre Guimaraes, quien no pudo volver a encarrilar el camino en las fechas finales.



La última vez que estuvieron vivos para la última fecha, fue en el segundo semestre del 2021, cuando llegaron a esa jornada, undécimos de la tabla de posiciones, tras un torneo bastante regular y necesitaban ganar y esperar una serie de resultados, para consolidar su entrada a los cuadrangulares finales.



Pues para esa fecha 20, vencieron de visitante 1-5 al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se les dieron los otros resultados y clasificaron con 26 puntos y una diferencia de gol de +6. Número mágico que seguramente no aplicaría para este torneo, por lo apretada que está la situación.



Actualmente, a falta del juego aplazado entre Millonarios e Independiente Medellín que se disputa este miércoles. América es cuarto de la tabla con 30 puntos y una diferencia de gol de +10. Esto luego de una buena recuperación en las últimas dos jornadas al vencer a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y el pasado sábado, al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero.



Un punto a favor de los escarlatas es que dependen de ellos mismos para clasificar. Si hacen la tarea en Santa Marta, no tendrán que estar mirando lo que sucede en las otras siete plazas del país.



En el caso de empatar, les alcanza, pero ahora, sí se viesen en la necesidad de ver los que sucede en los otros estadios. Debe esperar que los equipos que tiene 28 unidades, no los superen en diferencia de gol; que son Junior de Barraquilla que tiene +3 y el Unión Magdalena con -5. En general, goleadas muy abultadas.



En el caso de perder, debe esperar que Millonarios y Medellín no sumen más de un punto en los dos juegos que les restan, que gane Santa Fe, que Nacional no le gane a La Equidad, o que no ganen Atlético Bucaramanga y Junior.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15