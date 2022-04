El parte del asistente de Guimarães luego de la derrota de América

América de Cali perdió 2-0 contra Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga I-2022, en el Atanasio Girardot de Medellín. Los escarlatas dirigidos por el asistente técnico de Alexandre Guimarães, Juliano Fontana, tuvieron una tarde-noche para el olvido, por el resultado y sobre todo por la imagen que brindaron en la parte inicial, siendo totalmente dominados por los verdolagas.

Fontana analizó el partido de sus dirigidos contra Nacional: “Nosotros tenemos tres entrenamientos, obviamente que en el planteamiento no quisimos cambiar muchas cosas, porque venían de una gran victoria contra Millonarios, intentamos colocar a los dos pelados como Joider Micolta y Esneyder Mena para darle profundidad al juego, en ese momento perdemos un poco en media cancha e hicimos una primera parte muy mala, pero ya en la segunda parte quisimos poblar un poco más la parte central de la cancha, para poder emparejar las cosas y creo que lo conseguimos”.



Habló de que debe tener tranquilidad pese a la situación adversa: “Nuestro objetivo era tener un poco más el balón, para que consiguiéramos emparejar mejor la partida, pero al final creo que en la segunda etapa fue más pareja. Ahora tenemos que trabajar, organizar las cosas para el próximo clásico el domingo, tenemos un grupo bueno y muchos lesionados, pero podemos buscar las cosas con calma y tranquilidad, sin colocar presión en el jugador, porque estamos para hacer las cosas con tranquilidad y así alcanzar el objetivo final”.



Referenció que observaron el partido anterior para planificar en el poco tiempo el de este domingo: “Miramos el partido contra Millonarios y vimos que fue un gran juego, ganaron los tres puntos, el profe Guimarães no quiso cambiar muchas cosas para poder dar continuidad, obviamente vamos a analizar todas las cosas, pero hoy en condición de juego teníamos 4 centrales en América, 4 zurdos, no teníamos mucho que hacer es ese aspecto”.



Contó cuanto tiempo les podrá costar tener la dinámica de juego del nuevo cuerpo técnico: “Honestamente hablando normalmente cuando nosotros llegamos a un equipo, el profe ‘Guima’ necesita de 15 a 20 días para trabajar los conceptos, pero aquí en América hay un peculiaridad y es que ya tenemos muchos jugadores que trabajaron con nosotros en la etapa anterior, los modelos y los conceptos ya los conocen Adrián Ramos, Carlos Sierra y Luis Paz, pero la semana larga va ayudar mucho para enfrentar al Cali el domingo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15