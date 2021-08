¿Alguien dijo yo? América arregló salida de un defensor: está libre

En enero de este año, América confirmó la vinculación del central Óscar Cabezas, quien apenas consiguió estar convocado en un partido, aunque no tuvo minutos. Una lesión terminó separándolo por completo de sus aspiraciones con los 'Diablos Rojos'. El club llegó a un acuerdo y el jugador ya no hace parte de la plantilla. Es jugador libre y tendría posibilidades de jugar en Chile.

La noticia había sido entregada por medios en Cali, y posteriormente fue confirmada por Juan Carlos Osorio en rueda de prensa. El entrenador reveló que Cabezas sufrió una lesión grave y aunque está haciendo todo por volver a su nivel, ya no lo hará como jugador del América de Cali. En su momento fue vinculado pese a no estar en óptimas condiciones físicas, pero el club decidió no esperarlo más.



Cabe recordar que el defensor central, de 24 años, fue fichado en enero tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y lateral externo cuando jugaba en 2019 para Rosario Central en Argentina. La directiva esperaba recuperarlo y contar con él en el segundo semestre de 2021. Sin embargo, Osorio decidió no tenerlo en cuenta y contratar a otro hombre en la posición.



Cabezas apenas estuvo convocado en un partido, frente a Deportivo La Guaira por Libertadores y no tuvo minutos. Después de eso sufrió una luxación de hombro que lo regresó varias semanas al departamento médico. El tumaqueño ahora buscaría volver al fútbol internacional.