América sigue aferrado al milagro y Tulio Gómez avizora el 2022

América de Cali derrotó 3-0 al Pasto y se le dieron otros resultados para que, a pesar de su irregular campaña, en este momento mantenga la ilusión de estar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, así sea que necesite casi un milagro para hacerlo.



Con 26 puntos y +2 en la undécima casilla, este domingo (3:30 p.m.) tendrá que comenzar con ganarle al Pereira como visitante y que simultáneamente Envigado empate o pierda con Huila en territorio antioqueño, que Bucaramanga haga lo propio con Equidad en Bogotá y Jaguares ante Patriotas en Tunja.

Esa será la única posibilidad del elenco que orienta Juan Carlos Osorio, cuya continuidad inicialmente depende del logro del objetivo, aunque en los últimos días la situación habría dado un giro y los directivos estarían pensando en darle más tiempo al proyecto.



Mientras eso ocurre, el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, sigue analizando el plantel que enfrentará la temporada 2022. Este miércoles habló con ‘América en La Red’ y reconoció que después del domingo se tomarían decisiones respecto a la continuidad o no del actual cuerpo técnico.



En cuanto a la mínima, pero igual opción de clasificar, Tulio señaló que “tienen que ocurrir siete milagros, ya han ocurrido tres, infortunadamente regalamos muchos puntos de local, no deberíamos estar dependiendo de otros resultados”.



Acerca de si van a contratar nuevos jugadores, expresó que “sí, pero no grandes figuras. De hecho, pocas veces hemos contratado grandes figuras, exceptuando a Adrián Ramos. Pero sin grandes figuras fuimos campeones en 2019 y 2020”.



Sobre la continuidad de Osorio respondió: “Esperemos que pasa el domingo y tomamos decisiones, vamos a tener todos los aspectos en cuenta”. Gómez también confirmó que Jeison Lucumí, Joao Rodríguez y Geovan Montes ya fueron notificados de que no continuarán.



La vinculación de Michael Rangel va hasta diciembre con el elenco de Sinaloa, y pese a un buen inicio las cosas no resultaron como se esperaban, de allí que deba regresar al Junior, que tampoco estaría interesado en sus servicios, y al quedar como agente libre entraría América a buscar la opción de quedarse con el botín de oro y campeón con los escarlatas en 2019, bajo la orientación de Alexandre Guimaraes.



Otro jugador que América tiene listo para el próximo año es el extremo vallecaucano Marino Hinestroza, canterano rojo que estuvo en Palmeiras de Brasil y no fue ratificado para la campaña que se avecina.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces