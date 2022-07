Guimaraes no arranca en segunda etapa en América: números preocupan

América de Cali no termina de engranar en la segunda etapa del técnico Alexandre Guimaraes al frente del equipo.

Aunque solo ha disputado dos encuentros, por la imposibilidad de usar el estadio Pascual Guerrero durante la Copa América Femenina, aún no conoce la victoria y en sus dos empates ha dejado más dudas que certezas.



El balance del entrenador que le dio la estrella 14 al club escarlata es para preocuparse: en 10 partidos oficiales (ocho por Liga y dos por Copa Betplay), solo ha logrado una victoria, con cuatro empates y cinco derrotas. Vale recordar que Unión Magdalena le ganó los dos partidos del segundo torneo en importancia a nivel local, el cual era prioritario pues podría salvar un año marcado por los altibajos, tras la salida de Juan Carlos Osorio.



Tampoco pudo en Liga contra Atlético Nacional (2-0), Alianza Petrolera (0-1), Deportivo Pasto (3-1) y no pasó del empate contra Jaguares (1-1) y Deportivo Cali, este último el recordado 9-11 (el rojo sufrió dos expulsiones). EL único triunfo fue contra Unión 1-0 en condición de local en el torneo pasado.



Y aunque tuvo tiempo de trabajo y mucha preparación, pues aplazó dos de sus juegos de Liga II, los empates 0-0 contra Envigado y 1-1 contra Cortuluá, este mismo fin de semana, no son precisamente una invitación a la ilusión.



El promedio de rendimiento en esta segunda etapa de Guimaraes es apenas del 23 por ciento y lo que preocupa es que en la zona posterior es débil, pues recibe 1,3 goles en promedio. En la última salida, en estadio 12 de octubre, el equipo fue uno en el primer tiempo y otro, confuso y espeso, en el segundo. ¿Cómo lo resolverá el DT? Vale decir que en su primera temporada también demoró para engranar pero acabó dándole la vuelta a la crisis y ganando el título.



Claro, en ese momento tenía una nómina mucho más rica en opciones y con amplio poder ofensivo. Esta vez la nómina no se reforzó por cuenta del castigo que le impide fichar por cuenta del conflicto con Tolima por Rafael Carrascal. Tendrá que encontrar las soluciones en casa... 'es lo que hay', diría Osorio.