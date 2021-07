Abogado de Pisano explicó la razón de sanción de la Fifa al América

América de Cali se vio sorprendido este martes con una sanción de la Fifa que le prohíbe inscribir jugadores nuevos para los dos partidos de octavos de final de la Copa Suramericana frente al Atlético Paranaense, el primero de ellos esta noche en Pereira, por una demanda interpuesta por el argentino Matías Pisano el año pasado a raíz de la suspensión de su contrato.



Precisamente, el equipo vallecaucano emitió un comunicado en el que explica la situación: “Como consecuencia de la demanda presentada por un ex jugador ante la FIFA, la cual fue cumplida a cabalidad por parte de la institución, pero la contraparte no informó oportunamente al ente pertinente el cumplimiento de la misma y retrasó de manera directa la emisión del paz y salvo”.



La Fifa resolvió en favor de Pisano en octubre del año pasado, América desde ese momento para pagar y lo que afirman el apoderado del jugador es que lo hicieron el último día, jueves o viernes de la semana pasada.



El abogado del futbolista, su compatriota Pablo Bruera, explicó en el Súper Combo del Deporte Cali qué lo que realmente ocurrió: “Lo que puedo decir es que hoy en la mañana la Fifa, a pedido de Matías Pisano, levantó la sanción, de tal manera que quedó abierta la posibilidad de que el club no tenga ningún problema, el tema fue el que el club pagó el jueves o viernes, nosotros hicimos la certificación correspondiente de los pagos, enviamos esos recibos a Fifa, que decidió liberar la sanción, pero claro, como se pagó demasiado cerca de la ventana, con una resolución que tiene 7 u 8 meses, no hubo ninguna apelación ni se apeló al TAS, entendíamos que se había consentido, y finalmente el club decidió pagar el viernes, nosotros a pedido del jugador ni bien tuvimos la certificación de pago y pudimos chequear el pago de los intereses, del capital y lo que había resuelto la Fifa, porque quiero aclarar que fue situación que por la pandemia se discutió el pago del tema salarial y lo resolvió la Fifa de esa manera, no es un criterio nuestro ni de Matías”.



Sobre si se puede hacer algo de último momento, indicó que “yo no podría decir eso, sí puedo confirmar que la sanción fue levantada en la mañana, desconozco si siguen con los plazos solicitados por la Conmebol. Ese es un tema que desconocemos porque no tenemos nada que ver”.



Bruera acotó que “América tardó más de 7 u 8 meses en pagar y nosotros tardamos 24 horas en contestar, ustedes pueden sacar la conclusión, era una situación que tenía muy mal a Matías, la Fifa solicitaba el pago de una cifra que entendíamos era mínima, no era importante, para lo que es l envergadura de uno de los clubes más importantes de Latinoamérica, se decidió no pagar y cuando pagaron pensaron que esto era pagar y se resolvía, y obviamente hay que hacer un chequeo y enviar un mail a la Fifa, que es finalmente la que levanta la sanción”.



Juan Carlos Osorio había trabajado con varios de los nuevos fichajes, pero no podrá utilizarlos ni en Pereira ni en Paraná. Los que están concentrados en Pereira y no pueden ser utilizados ante Paranaense son: Jorge Segura, y Elvis Mosquera, Carlos Sierra y Deinner Quiñones.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces