Se repite la misma historia: América tendrá que salir a buscar estadio

Todavía restan más de cinco semanas para que el América de Cali retorne a la competencia oficial, con el único torneo que disputará en esta segunda parte del año, que será la Liga II-2022, en el cual el conjunto rojo espera tener una mejor presentación a lo que fue este primer semestre, para lograr la clasificación a las finales del torneo y alcanzar alguno de los 8 cupos internacionales que se entregan entre la liga, copa y reclasificación de la Primera División.

Por como está previsto el calendario de la próxima liga y los diferentes eventos internacionales, que tendrá como escenario el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, América muy seguramente tendrá que buscar nuevamente un estadio para disputar sus encuentros de local al menos durante las primeras fechas del torneo.



Esto se debe primero por la Copa América Femenina 2022, donde el escenario sanfernandino tendrá 10 partidos de la fase de grupos desde el viernes 8 de julio hasta el jueves 21 del mismo mes y luego tendrá una semana de adecuación por el XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que se realizará por una semana a partir del lunes 1 de agosto hasta el sábado 6.



Por ende, siguiendo el calendario de la liga colombiana, el conjunto escarlata no podrá disputar sus juegos de local de la fecha 2 contra Deportivo Pereira, la fecha 4 contra Cortuluá y probablemente la fecha 6 contra Águilas Doradas. A menos de que la Dimayor le permita aplazar esos compromisos en otras fechas, debido a que los diablos rojos no tendrán competencia de Copa Colombia o torneo internacional, lo cual estarán libres entre semana cuando no se cuente con programación de la liga.



Además, el equipo fue sancionado por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor con dos (2) fechas de suspensión de la plaza y multa de nueve millones de pesos ($9.000.000) por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU, en el partido disputado por la 19ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022, contra el club Asociación Deportivo Pasto, por peleas de algunos hinchas en las tribunas del estadio Departamental Libertad de Pasto y el uso de pólvora en el mismo escenario deportivo.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15