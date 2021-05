Los males que llevaron a América a su eliminación en cuartos de Liga

América de Cali soñaba con el tricampeonato, pero la ilusión era más grande que la realidad. Lo cierto es que este semestre, salvo algunos partidos como el que le ganó 0-2 al Cali en Palmaseca, el equipo no contó con la regularidad necesaria para pensar que estaba en el listado de favoritos al título.



El 0-0 con que saldó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 en Ibagué frente a Millonarios lo sacó de la posibilidad de estar en la semifinal del certamen, después de un cúmulo de varios factores que le pasaron cuenta de cobro y ahora le dejan solo con el objetivo de enderezar el camino en Copa Libertadores para superar dos derrotas consecutivas, con Juan Carlos Osorio o el técnico que se concrete para reemplazar al argentino Juan Cruz Real.



Durante los últimos 13 meses el argumento de la difícil situación financiera de la institución llevó al máximo accionista a apretar el presupuesto, pero vincularon jugadores que venían –algunos lesionados– sin ritmo en sus últimos equipos, caso Óscar Cabezas, Jeison Lucumí, Joao Rodríguez. También llegaron el peruano Aldaír Rodríguez, Guillermo Murillo y Díber Cambindo sin convertirse en la solución que requería el club.



Los que llegaron no alcanzaron la dimensión de refuerzos, ya que aparte de que no fueron habituales titulares aportaron muy poco cuando fueron utilizados.



Ni qué decir del bajón que tuvieron la mayoría de sus futbolistas y que por consecuencia afectó el rendimiento colectivo: Duván Vergara, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Díber Cambindo, y el peruano Aldair Rodríguez, que decepcionó totalmente.



Yesus Cabrera fue importante en el juego de ida de cuartos de final en Cali, pero se hizo expulsar por la falta violenta sobre el costarricense Juan Pablo Vargas, que lo dejó por fuera durante varias semanas.



Pero sin duda, la baja más sentida fue la del capitán y delantero caucano Adrián Ramos, que no solo era vital por su liderazgo y experiencia sino por sus goles y la forma de empujar al conjunto escarlata. Lamentablemente, para los intereses del equipo, sus problemas musculares lo apartaron de los momentos decisivos.



La falta de volumen ofensivo y eficacia hizo ver durante una buena cantidad de partidos a un elenco impotente, que a pesar de aparecer en terreno adversario no tenía como resolver las acciones producidas.



Si bien Juan Cruz Real mostró aspectos importantes en la campaña pasada, en esta se quejó, y con razón, de una plantilla que no solo era corta sino irregular en su fútbol. Eso último fue lo que nunca dijo por respaldar a los jugadores y terminó fuera del proyecto a mitad de camino, sobre todo en Copa Libertadores.



El arquero Joel Graterol es de los pocos que se salva de la floja actuación en la Liga I-2021, puesto que aparte de ser el menos vencido, evitó en varias jugadas mano a mano que los delanteros rivales le anotaran.



También es cierto que América durante varios partidos tuvo la posesión del balón, pero su poca profundidad y falta de eficacia lo privó de conseguir mejores resultados. Un total de 20 goles en 20 partidos da un promedio de un gol por juego, una cifra muy baja para un equipo que tenga intenciones de título.



La defensa roja mostró algunas falencias cuando le tocaron en corto o en balones al espacio libre, y en la ubicación de Pablo Ortiz como lateral izquierdo se ratificó que nunca se pudo superar la partida de Edwin Velasco al Junior.



Hace un buen tiempo que América no cuenta con un creativo natural, sino que se soporta en sus extremos, pero el equipo no genera juego en la mitad, es directo y queda supeditado a lo que hagan por iniciativa propia jugadores como Rafael Carrascal, Duván Vergara, Luis Sánchez, Yesus Cabrera y Santiago Moreno.



Quedó el interrogante sobre si la falta de Elvis Perlaza a Joao Rodríguez fue penalti, pero ni siquiera hubo presión del equipo para pedirle a Wílmar Roldán que revisara el VAR, pero el árbitro antioqueño señaló que sus compañeros no vieron la necesidad porque no hubo intención del defensa albiazul. Queda la Copa Libertadores y el elenco rojo tendrá que mejorar ostensiblemente con el nuevo técnico.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces