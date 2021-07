Ante caída de última opción, América anunció si habrá más caras nuevas

América de Cali había pensado en un reemplazo de David Lemos (incapacitado hasta la próxima temporada) y Santiago Moreno (en últimos trámites para pasar al al Timbers Portland, de la MLS), en busca de consolidar el plantel del proyecto de Juan Carlos Osorio.



En esos diálogos había un nombre que había tomado fuerza e incluso los clubes tenían un acuerdo previo, pero finalmente el jugador prefirió no cambiar de ciudad.



Se trata del colombo-venezolano Marcelino Carreazzo, extremo o interior que alcanzó a tener contacto con los directivos rojos, aunque su decisión fue permanecer en el Once Caldas.

Precisamente, el presidente ejecutivo de América de Cali, Mauricio Romero, informó en el 'Súper Combo del Deporte' que están pensando en no tener más adquisiciones. “A Carreazo también le hicimos el análisis y creímos que era un jugador que podía venir a aportar cosas al equipo porque puede actuar de mediapunta, interior, extremo, tiene un buen regate, es un jugador en formación, joven, de apenas 21 años, llegamos a un acuerdo con Once Caldas, pero él decidió quedarse en Manizales y es entendible, lo descartamos completamente. Creo que nos vamos a quedar como estamos, a no ser que tengamos una oportunidad de mercado importante en esta semana, el 30 se cierran las inscripciones, pero realmente estamos contentos con la nómina que tenemos, hay jugadores que no han debutado como Daniel Hernández, Mauricio Gómez, que pueden ocupar esa posición de extremo o interior, Larry Angulo que también puede ser interior, Gustavo Carvajal”.



Sobre en qué va la transferencia de Santiago Moreno y la posibilidad de adquirir los derechos de Deinner Quiñones, sostuvo que “consideramos que lo de Santiago es un hecho, para nosotros desde el club hubiéramos preferido esperar, pensamos que él con 6 meses, 1 año con el ‘profe’ Osorio y con este equipo que se está conformando seguramente hubiera madurado mucho más en el aspecto futbolístico, pero uno también entiende a los jugadores, es un tema de oportunidad y él pensó que era el momento para salir, nos pidió que lo dejáramos, que no le cortáramos las alas de eso y pienso que eso no va a tener ningún tipo de inconveniente en firmar ese convenio y que él se pueda ir y pueda ser parte rápidamente de su nuevo equipo, de la manera más próxima que se pueda. Frente a lo de Deinner, es un jugador que nosotros veníamos observando desde que llegó el ‘profe’, desde que veníamos haciendo la confección de la nómina, afortunadamente pudimos llegar a un préstamo económico con una opción que para nosotros es asequible, lo tenemos un año con nosotros, esperaremos a ver qué va sucediendo, apenas ha jugado dos partidos y esperamos que mantenga ese rendimiento porque tiene mucha calidad”, añadió Romero.



Refiriéndose a lo que ha sido el comienzo del equipo en la Liga, Romero manifestó: “Esperemos que a partir de que vayan pasando los partidos, se vaya adquiriendo un mejor rendimiento y ajustando las cosas que el ‘profe’ vea que se deben ajustar”.



Sobre la fecha en que podrían tener ingreso de público, señaló que “este lunes enviamos la solicitud con la estrategia que hemos pensado desde el club para lo que va a hacer el retorno nuevamente al Pascual de una manera progresiva, queremos alinear un poco ese tema con la estrategia de la Alcaldía, que ellos tienen en el tema de vacunación, ojalá se nos permita, sabemos que en estos momentos la ocupación de UCI’s es complicado, pero ojalá se nos permita empezar de llevar progresivamente la gente al estadio”.



El conjunto escarlata es uno de los líderes de la Liga BetPlay II-2021 con 6 puntos, gracias a sus victorias sobre Junior y Águilas Doradas. “Hemos visto cosas muy interesantes en estos dos partidos en cuanto a conceptos tácticos del equipo, a su comportamiento, que creo que reflejan la intención de lo que va a ser este proyecto deportivo, un equipo ofensivo, que hace una presión alta permanente, y esperemos que a partir de que vayan pasando los juegos se pueda mantener ese rendimiento y se logre ajustar las cosas que el ‘profe’ considere.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces