Los tres jugadores que estarían cerca de llegar al América de Osorio

Con la llegada de Juan Carlos Osorio a la dirección técnica, América de Cali comenzó un nuevo proyecto con el que busca ser protagonista en el fútbol colombiano.



Tras conseguir el bicampeonato (2019-2020), el conjunto escarlata tuvo un discutido primer semestre del 2021 al despedirse de la Liga BetPlay en los cuartos final. Ahora, con cambios en el cuerpo técnico y en la nómina, los vallecaucanos esperan volver a pelear el campeonato, a pesar de la salida de algunos referentes.

Jugadores clave como Yesus Cabrera, Duván Vergara y Rafael Carrascal, dieron por finalizada su etapa en América de Cali, y es por esto que las directivas del equipo decidieron invertir en el mercado para suplir las bajas notables y fortalecer al equipo.



Elvis Mosquera, Jorge Segura, Larry Angulo y David Lemos, fueron los primeros en llegar, aunque este último sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejará cerca de seis meses sin competencia. No conforme, Osorio tendría tres caras nuevas en su plantel, pues, según informó el periodista Carlos 'Petiso' Arango, el conjunto escarlata está muy cerca de anunciar la contratación de un volante y dos atacantes.



Pues bien, tal y como se conoció, Daniel Hernández, con pasado reciente en Al-Shorta SC, Deiner Quiñones, jugador de Atlético Nacional, y Marcelino Carreazo, del Once Caldas, son los futbolistas que están en la carpeta del club y a un paso de vestirse de rojo.



Hernández, de 30 años, está pendiente de exámenes médicos; Quiñones llegaría a préstamo con opción de compra; mientras que Carreazo depende de la valoración médica -sufrió golpe con Once Caldas- para seguir con la negociación.



Así las cosas, América de Cali estaría cerca de anunciar el fichaje de tres jugadores más, cuyo objetivo principal será armar una nómina lo suficientemente fuerte para luchar por el título del segundo semestre del 2021.

