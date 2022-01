Desde Equidad llegó otra cara nueva para América de Cali

América de Cali inició actividades este lunes con las pruebas PCR y exámenes médicos, el mismo día que conoció que debutará en la Liga BetPlay I-2022 frente a Envigado en el Pascual Guerrero.



Una vez cumplieron con esos requerimientos, la plantilla profesional pasó a la cancha de Cascajal para realizar algunos movimientos físicos y futbolísticos.



Entre los jugadores que regresaron están el lateral derecho Daniel Quiñones, quien estaba prestado a Pasto, lo mismo que el extremo Marino Hinestroza, procedente del Palmeiras, de Brasil, donde también estuvo cedido un año, y el lateral diestro Eber Moreno, que estaba en Cortuluá.

Sin embargo, estos días serán clave para que Juan Carlos Osorio decida si se queda con Quiñones o siguen analizando en el mercado nacional otro nombre para esa posición.



De igual forma, se presentó al Departamento Médico del club el defensor central John Édison García, ex Equidad, quien como agente libre estará por un año, al igual que el volante Juan Camilo Portilla, del registro de Alianza Petrolera, quien arribó con opción de compra.



García fue uno de los buenos defensores de las dos Ligas pasadas, con un total de 48 partidos y 4 goles con la camiseta del conjunto ‘asegurador’.



Tiene 32 años, nació en La Ceja (Antioquia), profesional desde 2011 cuando inició en Leones, luego pasó al Cúcuta y desde el 2018 estaba en Equidad. Ha disputado 154 partidos y ha anotado 16 goles.



Otro nombre que no ha dejado de sonar como opción es el del atacante tolimense Dayro Moreno, quien estuvo recientemente en Bolivia, aunque no se descarta que del exterior lleguen un creativo y un extremo o delantero.



Los rojos enfrentarán al conjunto naranja de Antioquia en el fin de semana del 22-23 de enero y como es apenas lógico, espera confirmar su plantel antes de esa fecha. La Liga y la Copa BetPlay, así como la Copa Suramericana -inicialmente en llave colombiana contra el Medellín- son los retos que asumirá bajo el mando del entrenador risaraldense.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces