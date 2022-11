Mauricio Romero aclaró rumores de fichajes ¿Llegarán al América?

América de Cali ya se empezó a mover en todo lo correspondiente con lo que será la articulación de la plantilla para 2023, en el cual en las últimas horas, se dio la salida de uno de los delanteros de la plantilla. Sobre este tema, el presidente de la institución escarlata aclaró varios rumores sobre jugadores del fútbol de exterior como Franco Ezequiel Lays y Rafael Mollercke.

“Franco es un jugador que nos gusta mucho, le venimos haciendo seguimiento hace tiempo por las características que le puede dar al club. Hasta el momento no se puede anunciar oficialmente como jugador del América y hasta que eso no esté no se puede concretar. A Rafael nos lo acercaron a nosotros entre varios nombres, es un jugador que tiene un tema de gol importante y se está evaluando la posibilidad”.



Sobre la continuidad de Joel Graterol, Carlos Sierra y Marlon Torres dijo que “no hay nada nuevo, la respuesta de ellos sigue siendo la misma y es que su prioridad en este momento no pasa por América, sino por buscar un rumbo distinto. A pesar de los esfuerzos que hemos intentado hacer nosotros por retenerlos, entendemos que su visión está en otro lado y tenemos que movernos como club para poder reemplazar a jugadores tan importantes”.



Fue crítico sobre el rendimiento del equipo en el semestre: “desde el punto de vista deportivo tuvimos una gran falencia durante todo el torneo del todos contra todos y es que nos costó muchísimo poder hacer goles. Poder hacer efectivo la cantidad de opciones o remates al arco, fue un factor determinante. Después en los cuadrangulares no pudimos competir como corresponde y eso nos deja un sabor muy amargo”.



De la salida del delantero Alejandro Quintana, aclaró que “él tenía con nosotros contrato hasta el 30 de noviembre, habló con el cuerpo técnico, parece que le dijeron que no iban a constar con él en lo que quedaba del semestre y él nos solicitó. Acaba de tener un bebe hace poco y solicitó hacer esa terminación por anticipado; lo hablamos con el cuerpo técnico, el jugador y accedimos ante esa petición”.



Y del preparador físico Felipe Célia: “tuvo una excelente labor. A mí me sorprendió, el cuerpo técnico me lo manifestó la semana pasada, parece que son unos temas personales y el cuerpo técnico decidió ante la eliminación, liberarlo antes de la finalización del torneo. Nos sorprendió pero son decisiones del cuerpo técnico que respetamos y que acatamos como corresponde”.



