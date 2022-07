Marlon Torres: ‘el crecimiento defensivo es gracias al profe’

América de Cali se llevó un punto de su visita a Envigado tras empatar sin goles en el Polideportivo Sur, por la primera jornada del segundo semestre de la liga colombiana del 2022. Luego de conseguir el resultado, el defensor central de los escarlatas Marlon Torres, habló del trabajo defensivo que viene haciendo la mechita.

“Por ahí creo que estuvimos muy bien, eso fue lo que el profe nos viene aplicando desde la pretemporada, la comunicación que hemos tenido a lo largo del partido fue excelente, tanto los volantes como los defensas y por eso sacamos ese resultado que fue el 0”.



Resaltó el mejoría que tienen cada día: “el crecimiento defensivo que hemos venido teniendo ha sido gracias al profe, que ha encontrado una estructura en esa parte, una base y la hemos venido trabajando en toda la pretemporada. Esto es de cada día, día tras días creo que podemos mejorar, el primer partido como lo vimos a simple vista a nivel defensivo, estuvimos bastante bien, al final Envigado no tuvo opciones de goles y esperemos los otros partidos”.



Por último dio su opinión del resultado que obtuvieron en esta primer jornada: “no puedo decir que perdimos o ganamos puntos, porque la verdad en gran parte me siento conforme con el trabajo que hemos hecho, obviamente no soy conformista, pero a nivel defensivo creo que no le dimos tantas opciones al rival”.



“Es el primer partido, hay muchas cosas por mejorar tanto en la parte de adelante como atrás y ya hablaremos con el profe esta semana para mirar los otros partidos”, concluyó el defensor.



Juan Andrés Arias Arias



Corresponsal Futbolred Cali



En Twitter: @AriasJuan_15