Juan David Pérez: ‘Es una revancha, espero aprovechar la oportunidad’

Una de las caras nuevas del América de Cali para el segundo semestre del 2022, es la del atacante Juan David Pérez, quien tendrá su segunda etapa en el club rojo tras arribar para los primeros meses del 2020, pero que luego fue cedido a varios clubes de fútbol colombiano. Ahora, Pérez está enfocado en ser protagonista con el equipo y poder aportarle mucho para conseguir un título.

“La verdad muy motivado, contento nuevamente de tener esta oportunidad de estar en la institución, espero hacer las cosas bien. Para mí es una revancha de poder cambiar esa imagen que dejé cuando salí de aquí, espero este semestre me vaya de la mejor manera, poder cambiar esa imagen y hacer las cosas bien para que el equipo esté en los primeros lugares”.



Contó cómo lo recibió el equipo: “muy bien, el grupo tiene una gran calidad de personas, el profe desde que supo que podía regresar habló conmigo y me dijo que quería que regresara, quería nuevamente compartir con él, lastimosamente cuando estuve aquí la pandemia nos cambió muchas cosas, pero esto es una revancha para mí y espero aprovechar esta oportunidad de la mejor manera”.



Referenció lo que pasó en la primera etapa con el club: “llegó la pandemia, salió el profe, tuvimos mucho tiempo de para, llegó un nuevo cuerpo técnico que la verdad me colocaba en una posición que no era la mía, porque como se conoce siempre he jugado de extremo y él me utilizaba de 9, entonces para mí era un poco incomodo, pero el fútbol es de oportunidades, revanchas y espero que esta sea la vencida”.



Complementó: “el profe cuando yo estaba en Millonarios y que luego llegué aquí a América, él sabía que yo llegaba, porque lo más seguro era que Duván Vergara salía de la institución como pasó un tiempo después y yo cuando estaba con el profe el cambio era ese, salía Duván y entraba yo, ahí me sentía bien y estaba haciendo las cosas bien”.



Resaltó su paso por Manizales: “en Once Caldas se hicieron las cosas bien, quedé goleador del equipo, tuve la confianza del profe Diego Corredor, la institución y el



apoyo de los hinchas. Lastimosamente a lo último no pudimos estar en esas finales de los 8, queda el sin sabor pero también, la satisfacción que se hicieron las cosas bien”



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15