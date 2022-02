‘A seguir mejorando como lo mostramos hoy’: Osorio tras el triunfo

América de Cali derrotó 2-0 al Once Caldas por la fecha 9 de la Liga I-2022 en el Estadio Pascual Guerrero, con anotaciones de Alejandro Quintana. El técnico Juan Carlos Osorio con los cambios arregló el partido para el segundo tiempo y en rueda de prensa analizó el desempeño de su dirigidos, destacando a su goleador.

“Contentos por haber ganado, fue muy justo el marcador, cuando tomamos la decisión de cambiar la estructura de juego, 3 más 2 o 3-4-3, como lo quieran llamar, con 3 jugadores por dentro, ocupando el carril central y la modificación fue jugar un fútbol más directo con Alejandro, todo el crédito para él, porque una cosa es lo que piensa el estratega o la persona que está tomando la decisión, otra cosa es que el jugador pueda ejecutarlo de la mejor manera y creo que todo el crédito es para Alejandro”.



Seguidamente el entrenador ‘escarlata’ añadió: “sabe jugar muy bien en esa doble posición de 9, creo que sobre todo en este último rubro mostró sus condiciones, estamos muy contentos por todo lo que le ha aportado club, pero al igual estamos muy tristes con la lesión de Luis (Sánchez), creemos que nuestro ‘crack’ sufrió una recaída y a mí personalmente me da mucha tristeza por Luis, pero ya esperaremos mañana cuál es el diagnóstico y obviamente seguir trabajando para mejorarlo a él y a todos. Parece ser que nuestro mayor obstáculo es mantener a nuestros jugadores en una óptima condición, de lograrlo vamos a tener un muy buen equipo y a seguir mejorando como lo mostramos hoy”.



Fue interrogado sobre el debut de Iago Falque y esto respondió: “Iago al igual que Luis, la idea era jugar 45 minutos por una sugerencia al departamento médico, creo que Iago mostró destellos de lo que puede llegar a ser, jugador muy inteligente con muy buena técnica, encuentra fácilmente a los cercanos y a los alejados, creo que en la posición de él no es tan importante jugar con intermedios, me parece que mostró que le puede aportar mucho el club y a seguir trabajándolo para que el próximo juego este por lo menos 15 minutos más”.



También habló del próximo rival que será el clásico contra el Cali: “el Cali a mí personalmente me parece está sufriendo de alguna manera algo parecido a nosotros, han salido de 3-4 jugadores, pero creo que siguen teniendo muy buen equipo y muy buen entrenador, el señor Dudamel, creería que es mejor hoy de lo que fue el día de la final, pero el recurso humano se lo han diezmado como el nuestro y por eso tal vez ha sufrido, pero tienen un gran equipo, sigue siendo un gran estratega y nos vamos a preparar de la mejor manera para ojalá, tener un muy buen juego y continuar progresando”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15