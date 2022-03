‘Hemos sabido superarlos’: Osorio tras el triunfo contra el Cali 

América de Cali logró un importante triunfo de visitante contra el Deportivo Cali en Palmaseca, por la fecha 10 de la Liga I-2022. El equipo ‘escarlata’ aprovecho las opciones que tuvo para irse arriba en el marcador y logró conseguir con nueve jugadores por más de 45 minutos, una histórica hazaña de mantener el 0-1 en el marcador.

El técnico Juan Carlos Osorio se mostró contento y habló del partido de sus dirigidos: “el segundo tiempo fue una muestra épica de cómo aguantar y defender un resultado a favor, es muy difícil jugar 11 contra 11 y ahora 11 contra 9 es muy difícil, el crédito y el mérito es para nuestros jugadores. Me queda una duda, creo que la expulsión de Larry es presidida de una pelota que sale y esos errores no los podemos cometer. Larry se llena de rencor, de veneno, protesta y termina yéndose y eso no puede pasar en nuestro fútbol. Admiro mucho míster Roldan, creo que es un muy buen árbitro, pero hoy creo que la asesoría fue regular y como he venido manifestando, es una de las cosas a mejorar en nuestro fútbol”.



Luego complementó: “los jugadores nuestros extraordinarios, hoy todos son figuras, estamos felices por el resultado. Creo que estando 11 contra 11 teníamos el control del juego, de pronto éramos superiores y en inferioridad numérica, defensivamente descontrolamos muy bien. Un aplauso por parte mía para todos los jugadores”.



Habló de la decisión que tomó para sacar a Alejandro Quintana y Adrián Ramos: “una decisión difícil de tomar, Alejandro optamos dejarlo por fuera por la tarjeta amarilla, pero renunciar a Adrián Ramos y a Carlos Sierra fue muy difícil, pensamos que lo mejor para el equipo era un 4-2 definido y dos jugadores de banda lo más rápido posibles”.



Fue interrogado sobre el reto que se le viene al equipo esta semana por la Copa Sudamericana: “hemos sabido superarlos, ahora lo que sabemos todos, es un juego de ida y vuelta, una llave de Copa Sudamericana y creo que vamos en un muy buen momento. Vamos a enfrentar a un gran equipo, que está pasando por un extraordinario momento cómo es el Medellín de ‘don’ Julio y creo que vamos a tener la posibilidad de competirles”.



Recalcó el sufrimiento del segundo tiempo para lograr el objetivo final: lo sufro con el equipo, porque jugar 11 contra 11 es difícil, jugar 11 contra 9 es muy difícil, sin embargo, tratamos de detener y por eso renunciamos a Adrián y Alejandro. Tratar de que para el segundo tiempo, que había mejorado las condiciones de la cancha, que con una jugada elaborada pudiéramos llegar y a defender con la vida como nos correspondió, no es nuestra idea, pero hay que ajustarse el juego”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15