Tácitamente, Juan Carlos Osorio cuestionó el arbitraje en Ibagué

América de Cali cayó 2-0 con Tolima en Ibagué, en desarrollo de la segunda fecha 13 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021, y quedó a 3 puntos de su rival de turno.

Al final del compromiso, el técnico Juan Carlos Osorio tácitamente se refirió al arbitraje de Andrés Rojas: “Lo primero, tal vez mejor la mejor reflexión es pensar que un jugador como Jerson (Malagón) tan espiritual, tan comprometido con el juego limpio se va al minuto del partido, cosas del fútbol y corrobora una vez más que lo más esperado del juego es lo inesperado. Segundo, creería yo que desde mi punto de vista como hombre del fútbol colombiano añoro y envidio la liga inglesa, la Premier Ligue, donde el futbolista más influyente de cada partido es un jugador de campo y no el que está encargado de las reglas y hasta un cuarto, me parece que no transmite un buen mensaje de nuestra liga cuando no tenemos jugadores influyentes en el juego y al final termina siendo el que menos debe ser”.



Añadió en su disertación que “felicitar a Hernán, tienen un gran equipo, perdimos ante el equipo más atlético del fútbol colombiano, nuestro plan continúa igual, vamos a ir a disputar los dos juegos importantísimos contra Alianza, primero de visitante y después de local, y esperaremos con ansias el juego de regreso contra ellos en cancha nuestra. Por ahora se impusieron, creo que lograron el gol en una situación de juego en que normalmente no lo hacen, les controlamos muy bien las transiciones de defensa-ataque y el fútbol aéreo, pero al final se impusieron. Si en el fútbol si es difícil jugar con once, imaginemos como es de difícil estar con 10, nos correspondió, competimos dignamente, no tengo reproche con mis jugadores, dieron el 100% y ya veremos qué nos traen los próximos partidos”.



Acerca de lo que más destaca de la presentación de su equipo, dijo que “la manera cómo competimos, muy dignamente, con un hombre menos 90 minutos creo que el juego fue muy parejo y por momentos nos impusimos en el trámite del mismo, reitero que de mis jugadores no tengo nada de qué quejarme y todos estuvieron comprometidos y tuvimos un buen juego”.



A la pregunta de FUTBOLRED sobre si consideraba que Andrés Rojas influyó en el resultado, respondió escuetamente: “Sin comentarios”.



América visitará este domingo a Alianza Petrolera con la consigna en alcanzar un triunfo que lo vuelva a dejar muy cerca del elenco ‘vinotinto y oro’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés