Leys y Barrios muy optimistas en su primera semana con el América

El pasado lunes, América de Cali empezó la pretemporada del equipo profesional masculino, en el cual se empezó a trabajar la parte física con los nuevos refuerzos y los que se mantienen en el grupo, liderado por el nuevo preparador físico, Martinho Inacio.

Precisamente uno de los refuerzos habló sobre su llegada al club, el mediocampista argentino Franco Ezequiel Leys: “la verdad, primero contento de estar acá en este club, muy agradecido con la gente que confió en mí. Después fue una semana linda con muchas evaluaciones, adaptándonos al equipo, el grupo y los compañeros; la realidad es que estamos trabajando fuerte, sabemos que tenemos 20 días para el inicio del torneo, entonces tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y tratar de llegar de la mejor manera al primer partido”.



Expresó que encontró un grupo muy unido: “bien, veníamos trabajando en lo que nos viene muy bien para llegar en óptimas condiciones, encontré un grupo muy bueno, de gente muy buena, que se construye dentro del vestuario un gran equipo y eso es muy bueno”.



Espera que el América pueda hacer un buen semestre: “bueno, ojalá que terminemos lo más arriba posible, armamos un grupo muy bueno para tratar de competir en lo más alto y creo que vamos a tratar de dejar al América en lo más alto, que es tratar de pelear los primeros puestos”.



Posteriormente fue el turno del extremo Cristian Barrios, sobre el tiempo de trabajo: “una semana muy dura, pero bueno, todos sabemos que así es la pretemporada, hay que prepararse duro para lo que se viene, conseguir los objetivos y hay que estar siempre a la expectativa de lo que necesitan los profes”.



Reveló cómo se ha sentido en el grupo: “muy contento por la forma en cómo me recibieron tanto los compañeros y profes. Me siento muy bien, feliz trabajando, demostrando que para eso me trajeron y tratar de conseguir los objetivos. Estamos trabajando de la mejor manera en lo físico, lo táctico y esperemos conseguir todos los objetivos de este semestre”.



Al final dijo que el grupo llegó de la mejor manera: “excelente, es un grupo muy humilde. Los compañeros vinieron de la pretemporada y las vacaciones muy bien, estamos preparándonos siempre de la mejor manera para lo que viene”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15