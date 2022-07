Guimaraes tras el empate contra Cortuluá: ‘hay que tener paciencia’

América de Cali empató de local 1-1 contra Cortuluá por la fecha 4 de la Liga II-2022, en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, ya que el Pascual se encuentra ocupado por eventos deportivos internacionales. En el trasegar del juego, América tuvo varios inconvenientes para hacer su dinámica y a pesar de conseguir la ventaja con una buena secuencia, al final dejó escapar dos puntos por errores propios en una pelota quieta.

Tras el juego el técnico Alexandre Guimaraes, analizó lo realizado por sus jugadores: “nosotros tenemos que analizar que la continuidad de los partidos, producto de lo que no pudimos hacer, o sea, jugamos el partido contra Envigado y tuvimos 15 días, nos sirvieron para corregir cosas, pero la plenitud del juego y el rendimiento sólo lo da la continuidad y la frecuencia en los partidos. Eso también que optamos por dar continuidad al equipo que jugó en Envigado, pensando en una situación que a través del juego vayan encontrando el ritmo”.



“En el juego como tal nosotros controlamos bastante de dos formas diferentes. Primero con el modelo tradicional nuestro y el segundo, haciendo una variante que la habíamos hecho desde que llegamos acá en abril, haciendo la situación con los dos puntas. Dentro de eso el equipo nunca perdió el orden, el rival tuvo pocas oportunidades y eso nos marca bastante el camino, después, ya es encontrar el rendimiento que sólo la continuidad de los partidos les dará a los jugadores”, añadió el estratega americano.



Habló del nivel de los laterales: “Daniel no salió para el segundo tiempo por una situación táctica, en donde una vez tiene la tarjeta amarilla, el rival lo condiciona mucho y nosotros hicimos algunos movimientos para no dejarlo tan aislado en el uno contra uno, pero además de eso tuvo un golpe que lo estaba molestando y optamos mejorar para evitar una sorpresa. Elvis hizo un partido muy correcto y defensivamente también”.



Fue interrogado sobre el sistema que se utilizó por momentos con los tres defensores, a lo que dijo que “no vi que sufriéramos con el cambio, porque Elvis controló muy bien y en producto de eso pudimos hacer una situación de Marlon,



García, Elvis; y Portilla y Sierra hicieron una labor estupenda de darle sostenimiento a eso. Ellos se aproximaron, pero la verdad Graterol tuvo que intervenir muy poco”.



Reafirmó que el equipo necesita ritmo de competencia: “para que se pueda tener la continuidad y fluidez, necesitan ritmo, por eso todos nosotros quisiéramos que estos jugadores produjeran lo que sabemos que pueden producir, pero hay que tener paciencia”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15