Adrián Ramos resaltó el punto obtenido tras el empate contra Santa Fe

En la noche del martes, América de Cali sacó un punto de su visita a Santa Fe en El Campín, por la quinta jornada del torneo, aunque dejó escapar dos por la victoria momentánea que tenían. Tras el juego, el capitán Adrián Ramos, analizó lo que aconteció contra los cardenales.



“Tengo la facilidad de jugar en varias zonas en el frente de ataque, en este partido estuve más por izquierda, por el trabajo que habíamos hecho. El equipo en el primer tiempo por ahí Santa Fe hizo un buen juego, pero no lo sufrimos, venimos mejorando, fortaleciéndose y en el segundo tiempo ya fue otra cosa, creo que estuvimos más sueltos”.

Resaltó la fortaleza del equipo: “por ahí si en alguna jugada estuviéramos más finos a la hora de dar ese último pase, teníamos la oportunidad de tener un poco más chance de acercarnos a la victoria, pero nos llevamos un punto, necesitamos sumar de a tres, el esfuerzo y lo que está resistiendo el equipo nos fortalece mentalmente para lo que se viene”.



Fue interrogado sobre la tenencia de la pelota, a lo que respondió que: “el equipo intentó sacar el balón limpio desde atrás, Santa Fe hizo una buena presión, por ahí no estábamos muy finos a la hora de esas salidas, pero creo que el equipo supo manejar esa situación, supo responder bien y en el segundo tiempo se vio la mejoría con un equipo más suelto, más confianza con el balón.



Habló de la efectividad que tuvieron pese a las pocas opciones: “todo hace parte del fútbol, lo importante es que no des ventaja, lo que nosotros no dimos y al final es un partido donde fuimos eficaces con pocas chances. A la hora de defender estuvimos bien, aunque Santa Fe en esa pelota quieta también, pero nos vamos con sensaciones buenas y eso es bueno, porque el torneo cada vez se aprieta más”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15