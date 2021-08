El sector derecho, con problemas: tema a revisar en América de Cali

América de Cali cayó 1-0 frente a Envigado por la tercera fecha de la Liga Betplay II-2021 en el Polideportivo Sur, con una presentación que dejó muchas dudas.



Kevin Andrade es uno de los zagueros centrales que desde 2018 recibió el visto bueno para hacer parte de la plantilla profesional de América de Cali, haciendo parte del bicampeonato.



Sin embargo, el técnico Juan Carlos Osorio lo ha utilizado como lateral derecho, con el argumento de que allí le funciona, y hasta pronosticó que en algún momento va a ser convocado a la Selección Colombia.



Cristian Arrieta, que no estuvo por hacer parte del grupo viajero a New Jersey para el amistoso ante el DIM, tiene con Osorio una misión distinta, adelantado unos metros como carrilero.

Pero fue precisamente el sector de Andrade el que aprovechó el técnico José Alberto Suárez este domingo para iniciar por allí el desequilibrio de la defensa escarlata, que se vio superada por la dinámica y velocidad de los atacantes naranjas.



Yuber Asprilla y John Jáder Durán, dos jugadores de 17 años, movieron constantemente el cuarteto posterior de la visita, al punto que Durán desperdició lo que pudo ser el segundo tanto del elenco local, cuando eludió a Joel Graterol y solitario remató sobre el vertical.



Jerson Malagón, también zaguero central, está actuando como volante y no se le ve cómodo. En ese doble compromiso por el amistoso de New Jersey ante el DIM viajaron a Estados Unidos siete jugadores que el técnico risaraldense tiene de primera mano y el funcionamiento colectivo se resintió, al punto que generó muy poco en ataque.



“Nos ganaron bien, el rival nos superó en todos los aspectos, en el momento con y sin balón fue superior a nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestra idea, el fútbol profesional es de jugar bien y hoy no jugamos bien. Tenemos nuestra idea bien clara y nuestros principios, lo discutiremos al interior. No ejecutamos el plan de acción, no pudimos cómo generar opciones de gol, ellos ganaron de una manera justa”, afirmó Osorio al final del compromiso.



El campeonato apenas comienza y faltan muchas sesiones de entrenamiento, pero es claro que el timonel rojo deberá evaluar qué le favorece y que no, para conseguir los puntos que lo clasifiquen a los cuadrangulares.



De otro lado, los directivos habían solicitado que el partido de la cuarta fecha de la Liga Betplay II-2021 frente al Once Caldas se pudiera jugar en la noche para inaugurar la iluminación LED del Estadio Pascual Guerrero, pero la Dimayor confirmó que será a las 3:00 p.m. del sábado 7 de agosto.



Esta tarde habrá una reunión de la Comisión Local de Fútbol para analizar cómo será el retorno del público, a la espera del aval del Gobierno nacional, ya que está previsto para ese día.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces