Las primeras pinceladas de Iago Falque en su debut con el América

Este domingo, el volante español Iago Falque debutó con el América de Cali frente al Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero, en un compromiso bastante complejo por la disposición táctica de cada equipo y la condición del terreno de juego, por la fuerte lluvia que cayó sobre el escenario sanfernandino desde las 4:00 de la tarde, provocando que el balón no rodara del todo bien en algunos sectores del campo.

Esto no fue inconveniente para que Falque empezara a mostrar pinceladas del buen juego que tiene con el esférico. En los primeros minutos el español de 32 años gravitó por el costado derecho, donde el juego no tuvo mucha trascendencia y no le llegaba el balón, con el pasar de los minutos fue ubicándose más hacia centro y cotado derecho para tener más participación en juego asociativo con Carlos Sierra, Larry Angulo y con el referente en ataque Adrián Ramos.



Fue participativo, dio varias habilitaciones al espacio para los atacantes y tuvo un total de dos remates, el primero desde la medialuna del área sin mucha fuerza que detuvo el defensor Brayan Córdoba y el segundo que se fue muy por arriba del horizontal de Gerardo Ortiz.



Al final Falque solo pudo jugar el primer tiempo por disposición del cuerpo técnico, por lo que no se encuentra aún en un nivel físico óptimo para un partido completo y más por las condiciones de terreno de juego, pero seguramente cuando tenga su condición física completa, será una gran alternativa para Juan Carlos Osorio. En sus primeros 45 minutos dio 29 toques con una precisión del 75%, 2 remates fuera de áreas y una opción creada.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15