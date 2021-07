El juego por las bandas fue clave en debut de América de Cali en Liga

América de Cali derrotó 3-1 este sábado al Junior en el comienzo de la Liga BetPlay II-2021, encuentro realizado en el Pascual Guerrero, tras un momento de incertidumbre en que parcialmente se fue en desventaja al descanso.



Fiel a su filosofía y aprovechando que ya podía contar con varias de sus nuevas incorporaciones, Juan Carlos Osorio utilizó a Jorge Segura, Elvis Mosquera y Deinner Mosquera –figura del partido– y también le dio la oportunidad al arquero Diego Novoa de que hiciera su debut.

Con la impronta de sus equipos, el técnico risaraldense mostró un juego ofensivo desde el comienzo, generó al menos tres acciones claras de gol, aunque Carlos Cortés Barreiro desperdició una pena máxima y fue Junior el que consiguió el primer tanto del compromiso.



Para FUTBOLRED, así fue el debut del cuadro rojo y su justiciera victoria sobre los ‘tiburones’:



Empezó con duda, pero luego controló al rival: Es el segundo partido de Osorio al frente de los rojos y volvió a implementar tres centrales originales, dejando a Kevin Andrade y al lateral Elvis Mosquera más juntos de los volantes de contención, donde tuvo a Jeison Malagón. En el gol de Junior hubo un parpadeo del ex defensor de Pasto, pero luego supieron neutralizar las llegadas del visitante.



La oportunidad a los juveniles: Juan Carlos Osorio se la jugó en la convocatoria con varios de los jóvenes que vienen del proceso de categorías menores. Kevin Andrade, Cristian Rodríguez, Émerson Batalla, Carlos Cortés Barreiro y Mateo Ortiz. Este último de 18 años, anotó el gol del empate, con apenas un minuto en la cancha.



Juego por las bandas, determinante: Para nadie es un secreto que a Juan Carlos Osorio le gusta utilizar los extremos con perfil cambiado para sacarles provecho en la maniobra hacia adentro. En el primer tiempo fue Émerson Batalla el que se inclinó por la derecha y Germán Mera le cometió la falta para el penalti que erró Carlos Cortés a los 21 minutos, y en el complemento la faena la hizo Deinner Quiñones por ese sector, provocando fallas en la defensa juniorista.



Deinner, inmenso en las asistencias: El extremo tumaqueño jugó detrás de Carlos Cortés y con sus movimientos resultó fundamental para que América le diera vuelta al marcador, al servir los balones que finalizaron en los dos primeros goles de su equipo.



Los cambios fueron fundamentales para remontar: Mateo Ortiz, Rodrigo Ureña y Adrián Ramos no solo mejoraron la producción ofensiva de América en el segundo tiempo, sino que convirtieron las dianas que dieron vuelta al resultado adverso que se tenía ante Junior.



Aprovechó el hombre de menos por la roja de Fuentes: El lateral izquierdo visitante le metió un codazo a Ureña a los 26 minutos del complemento, acción que verificó el árbitro Éder Vergara en el VAR para mostrarle la tarjeta roja y América recargó su ofensiva por ese sector para desnivelar el juego, así llegó al empate y siguió de largo.



Para revisar, pese al triunfo del debut: No obstante el triunfo, quedaron detalles que debe analizar Juan Carlos Osorio para el juego de Copa Suramericana y lo que viene de Liga: Joao Rodríguez se confuso para definir y aparte fue egoísta en una jugada que debió terminar en gol. Los cobros de pena máxima deben dejarse a jugadores de mayor recorrido y que se tengan confianza, y no como ocurrió con el juvenil Carlos Cortés Barreiro a los 21 minutos del primer tiempo, que hubiera podido ser el tanto de la ventaja.



Junior quedó con el sinsabor de si el balón en el cobro de tiro libre de Freddy Hinestroza a los 5 minutos del complemento traspasó la línea de meta, cuando Diego Novoa se deslizó atrás con él en las manos.



América viajará este domingo a Curitiba para enfrentar a Atlético Paranaense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero no podrá contar con varios de los jugadores que actuaron ante Junior.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces