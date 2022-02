Juan Carlos Osorio: análisis, rumor de Selección y un nuevo anhelo

América de Cali logró empatar 1-1 contra La Equidad, en el último minuto de un difícil compromiso que cerró la fecha 7 en el Estadio Pascual Guerrero. El técnico Juan Carlos Osorio analizó el partido realizado por sus dirigidos, que durante gran parte de este estuvieron por debajo en el marcador.

“yo prefiero concentrarme en el rendimiento de nuestros jugadores y creo que en el segundo tiempo Luis (Sánchez), Juan Camilo (Portilla) y el propio Joider (Micolta), creo que tomaron muy bien la posta de los que iniciaron el primer tiempo y fuimos justos, muy merecedores al empate y de pronto un poco más, contra un equipo que planteó una estructura de juego, tal vez la más complicada el 4-1-4-1 que al final se convierte en 4-5-1 en la mitad, tapaban la zona 14 en el primer tiempo, nosotros tomamos la decisión de cambiar de estructura, creo que la vieron en el juego y de poner inicialmente a Luis detrás del 9, como pivote ofensivo… entonces estamos muy alegres por el regreso de Luis y yo creo que cada vez estamos conformando un mejor equipo”.



Mencionó lo que debe corregir el equipo para los próximos juegos: “muchísimas cosas, creo que las secuencias nuestras deben de ser más largas, que las incursiones del tercio defensivo al tercio medio y en conducción de los centrales deben de haber aspectos muy definidos y es una conducción en diagonal y una pelota filtrada en recto o al contrario, en una la condición recta y una filtrada diagonal, pero si me dieran a elegir una sola cosa, yo creería que las entradas en el último tercio tenemos que ser más eficaces, porque creo que somos suficientemente eficientes para entrar en el último tercio, pero nos falta llegar con más eficacia y ser determinantes en ese último gesto técnico”.



También fue interrogado sobre los rumores que lo ponen como remplazante de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia: “creo que es irrelevante, yo estoy feliz acá en América, es el proyecto deportivo al que le doy mi 100% y lo demás, pues creo que cada uno debe aclarar lo que dice, yo públicamente nunca he manifestado nada, entonces no creo que tenga que aclarar nada”.



Seguidamente añadió que le gustaría llegar la Ministerio del Deporte: “pero bueno ya que me lo pregunta, también a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de deportes y hacer algo por el deporte colombiano y aprovecho la oportunidad, y también lo haría de una manera desinteresada, porque al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y especialmente al fútbol, que es a lo que me le he dedicado los últimos 40 años de mi vida o 50, bueno toda mi vida, entonces creo que ya es suficiente con eso”.



Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15