Habló el capitán: Ramos fue crítico sobre la temporada en América

La pretemporada sigue y América, ya poco a poco empieza a enfocarse más en la parte táctica, que quiere implementar su cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes, buscando mejorar holgadamente la presentación hecha el semestre anterior y conseguir el cupo a torneo internacional. Sobre la pretemporada habló el principal de los referentes, el capitán Adrián Ramos, quien contó cómo se han preparado.

“Bien, el equipo se viene preparando de una buena forma, sabemos que tenemos que mejorar muchos aspectos físicos, niveles individuales y estamos trabajando con base a eso, para poder llegar bien a lo que será el torneo. El equipo ha dado una vuelta positiva con mucha ilusión y deseo de que las cosas nos salgan bien”.



Sobre los jugadores lesionados dijo que “gracias a Dios los compañeros que estaban en esa situación se han ido recuperando de una buena forma, están trabajando a la par con el equipo y contento por eso, porque estamos todos y podemos hacer una buena preparación de cara al torneo”.



Se refirió a las enseñanzas que dejó: “América debe tener claro que los objetivos aquí no cambian, esto es un equipo con mucha historia, siempre se ha tenido muchas exigencias y la hinchada lo exige, entonces cada semestre hay que pelear y dar lo mejor en cada partido”.



“El grupo es consciente del torneo que vivimos y nos estamos preparando para el que se viene, tenemos mucha ilusión y debemos dejar atrás las cosas que pasaron, aprender, corregir y ahora solo pensar en el hoy y lo que se viene. El equipo viene de tres años consecutivos participando en torneo internacionales y la idea es prepararse bien, para volver a ganar ese cupo y poder competir; ya hemos vivido las experiencias, hay que aprender de eso y ojalá este semestre las cosas nos puedan salir bien”, complementó el capitán.



Fue interrogado sobre su renovación con América, a lo que contestó que “va bien, ya veremos qué pasa más adelante; estar en América siempre es motivo de alegría. No hubo ofertas del exterior, por ahí me dijeron que había, pero no sé de dónde, ojalá pueda acabar mi carrera en América, pero hay que prepararse bien para poder responder a la exigencia que pide el equipo, el fútbol tienen muchas dinámicas y obviamente uno siempre quiere estar en el equipo que uno quiera mejorar, que tenga objetivos claros y creo que nosotros ahora hemos retomado ese camino”.



Le agradeció la aficionado por las acciones de afecto que le brindan constantemente: “con el hincha siempre vivo agradecido por las demostraciones de cariño y de apoyo en todo momento, como decimos ‘en las buenas y en las malas mucho más’ y obviamente en el club me tratan muy bien y esperemos seguir así”.



Habló sobre cómo se está trabajando en el ataque, diciendo que “el profe es cociente de los jugadores que tiene, sabe en los que puede aprovechar, nosotros estamos trabajando en base a eso, independiente de cómo se juegue y que al grupo que siempre le toque competir pueda hacer las cosas bien y dar lo mejor para conseguir el objetivo. Para nosotros es muy bueno que todos estemos en una excelente forma, tenemos buenas condiciones, pero sabemos que esto es de trabajo diario, estar bien preparados física y mentalmente; falta mucho camino todavía, esperamos llegar de la mejor forma a lo que será el inicio del torneo”.



Se le preguntó sobre cómo hace para mantenerse tan bien físicamente: “uno siempre intenta hacer lo mejor, soy un apasionado para el fútbol, me preparo para esto, siempre trato de estar a punto, ya con el tiempo aprendes a conocer tu cuerpo, sabes cuando hay que parar para poder competir de la mejora manera y estar bien siempre mental y físicamente”.



Por último, habló de los juegos amistosos en territorio extranjero y sobre la semana de más que tienen de preparación: “hay muy buena expectativa, queremos volver a jugar y competir, y son partidos que nos van a ayudar a prepararnos para lo que será el arranque del torneo. Sí, eso puede ayudar, tenemos un tiempo bastante bueno para prepararnos y esperamos aprovecharlo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15