Regresos en América y la visión de su presidente sobre el mal momento

América de Cali prepara su partido del próximo sábado (8:10 p.m.) como visitante frente al Bucaramanga, donde aspira a regresar a la victoria para conservar su casilla entre los primeros ocho de la Liga BetPlay II-2021.



En medio de su habitual rotación, el técnico Juan Carlos Osorio ya tiene habilitados en entrenamientos a tres jugadores que fueron bajas y se espera el desarrollo de la semana para determinar si pueden estar en el Estadio Alfonso López. Se trata de Héctor Quiñones, Daniel Hernández y Joao Rodríguez.

No hay duda que al que más ha extrañado es al volante Daniel Hernández, quien en su debut en el triunfo sobre el Once Caldas dio muestras de que puede ser el creativo que requiere el equipo rojo para jugar de una forma distinta, por lo menos con un fútbol mejor elaborado desde la mitad de la cancha.



Entre quienes han sido titulares, el único que intenta asumir ese rol es Deinner Quiñones, aunque sus características son más de un extremo que actúa con perfil cambiado para aprovechar su calculado remate de pierna zurda, con la cual ha marcado goles de buena factura.



De otro lado, Mauricio Romero, presidente ejecutivo de la institución, reconoció en el ‘Súper Combo del Deporte’ el momento difícil que atraviesan ante la pérdida de puntos importantes, especialmente en condición de locales, y que han amenazado con la salida del listado: “Obviamente la situación acá es tensa, por los resultados, que no han sido lo que estábamos esperando, el nivel de los jugadores tampoco es el mejor, un equipo como este tiene la obligación de ganar y de jugar bien”.



El directivo añadió que “estamos aún dentro de los ocho, este ambiente de pesimismo para nosotros no es nuevo, ya lo vivimos con los técnicos anteriores, este es un tema que se arregla con resultados y esperamos que se puedan alcanzar”.



Al mismo tiempo, confirmó el respaldo para el entrenador risaraldense y los jugadores: “Confiamos plenamente en este grupo, a nadie le gusta obviamente que lo traten mal ni que lo insulten, pero el profesor Osorio tiene la experiencia de proyectos anteriores, de buscar las herramientas para salir de esto”.



Finalmente, dio su versión de cómo ha visto el desarrollo de la Liga hasta el momento: “Este es un torneo raro, hay muchos equipos que han sido protagonistas por fuera de los ocho, hay que ver cómo se da esta segunda parte del torneo, para ver cómo se proyecta el grupo de los ocho”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés