Vienen partidos muy difíciles y lindos de jugar’: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real sigue llenándose de motivos para considerar que la aceptación de su idea de juego va por buen camino en América de Cali.



El entrenador argentino se refirió al triunfo 3-0 sobre Patriotas, que dejó a su equipo en la cuarta casilla de la Liga BetPlay 2020 con 22 puntos. No obstante, tendrá escollos complicados y consecutivos como Junior, Nacional y luego Gremio en Porto Alegre.

Cruz Real advirtió que “terminamos cuartos, los jugadores hicieron un gran partido, que no era fácil con un rival que venía de un juego anterior en el que no le salieron las cosas y ese tipo de rivales buscan desquitarse. Gracias a Dios los muchachos estuvieron muy bien, hicieron un partido completo en todos los sentidos y eso sirve para seguir ganando confianza, falta mucho, también pudimos hacer jugar a Barreiro, que tenía muy pocos, minutos en Primera, lo hizo bien, igual Sánchez, entró Moreno, dentro de las obligaciones que tenemos tratando de potenciar juveniles. Con respecto al partido, otra vez agradecerle a los jugadores, han hecho un esfuerzo grande, jugaron seriamente y con la idea que estamos buscando llevar de la mejor manera”.



Con respecto al exigente calendario que se le avecina, en Liga y Copa Libertadores, señaló que “vienen partidos muy difíciles, lindos de jugar y lo importante es que en cada partido vayamos avanzando, mejorando, profundizando en la idea de juego, no tenemos mucho tiempo para entrenar de partido a partido, casi nada, pero todo lo que vayan siendo partidos para mejorar el rendimiento. El domingo tuvimos más llegadas a gol, convertimos más goles, todo eso va haciendo que lo que estamos enfatizando, que es en el último tercio de cancha, lo podamos hacer bien. También hay que reconocer el trabajo de la defensa, estamos siendo sólidos defensivamente, mantener en cero en el arco es importante, tuvimos otro juvenil por el tema de arqueros, que respondió y tuvimos prácticamente en cancha tres jugadores inexpertos en Primera División”.



Sobre si se sintió más identificado esta vez con el rendimiento del grupo en el compromiso con Patriotas, dijo que “el equipo hizo muy buen partido, hay juegos en que esa presión alta y robos te sale mejor, hay otros que no tanto porque el rival también juega. Tenemos que seguir trabajando, hay cosas por seguir mejorando, no nos creemos nada ni cuando ganamos ni cuando el resultado no se nos da, pero el equipo ha venido evolucionando, y salvo alguna ocasión muy puntual, en la mayoría de los partidos desde el control del juego hemos sido superiores a los rivales, lo que pasa es que tenemos seguir profundizando en que ese control lo podamos llevar a ser más profundos y a crear más situaciones de gol”.



Sobre la confianza que puede dar la holgada victoria ante los boyacenses para el futuro inmediato, sostuvo que “las buenas actuaciones, siempre y cuando sea una confianza para mantener el estado anímico alta, es bueno. Más allá de la confianza es la motivación en cada uno de ellos porque el jugador de por sí al tener esos partidos lindos para jugar, encuentra una motivación que es necesaria”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces