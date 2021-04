‘Dije que íbamos a clasificar y les estamos cumpliendo a los hinchas’

América de Cali hizo lo que necesitaba: Ganarle al Tolima (2-0) y a pesar de que debió esperar más de una hora a que terminara el partido entre Once Caldas y Medellín, la victoria 2-0 del conjunto albo de Manizales confirmó la clasificación de los escarlatas a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 con 29 puntos.



Este lunes conocerá su rival en dicha ronda, pero también debe empezar a planificar el compromiso de debut en Copa Libertadores ante Cerro Porteño, de Paraguay, dos días después en Bucaramanga, donde será local en la primera fase.

El técnico Juan Cruz Real manifestó en la rueda de prensa posterior al partido ante Tolima que “nuestros jugadores obtuvieron una victoria más que merecida, logramos en el último tercio, para aquellos que dicen que la posesión no sirve, obviamente que hay que traducirla en ataque y hoy mis jugadores lo pudieron hacer, tuvimos más ocasiones de gol. Como siempre, agradecerles a los jugadores por el esfuerzo que han hecho durante el semestre, no solo por el partido de hoy, siguen creciendo en una idea, hace cinco partidos en el momento difícil porque perdimos un juego que me pareció que no fue justo, dije que íbamos a clasificar y hoy les estamos cumpliendo a todos los hinchas americanos, estoy muy contento, es un momento de unión y que el hincha no se deje formar una opinión, sino que valore lo que hacen los jugadores.



Con un tono en el que se le sintió algún molestar, afirmó que: “gracias también a don Tulio Gómez que nos dio la oportunidad de llegar el año pasado al club una vez le cumplimos, sé que a él le andan hablando alrededor, le dijo acá con mucha humildad que no se deje hablar, que crea en los jugadores, que crea en este grupo, que con mucha humildad trabajamos, él y su familia son buena gente, que no se deje hablar por gente de afuera que tienen intereses propios, él sabe a qué me refiero. El semestre ha sido muy difícil, estamos clasificados gracias a este grupo de muchachos y ahora con tranquilidad saber que vamos a tener muchos partidos consecutivos y seguir con ambición hacia adelante”.



El argentino, de igual forma, habló de la actuación de Luis Sánchez, que en los primeros minutos intentó en la media distancia: “Me dejó conforme, en el plan de partido me tocó dejar en el banco a un jugador importante como Luis (Paz), la gente de afuera a veces no se da cuenta, porque ellos son líderes enormes y aportan para la institución. En el segundo tiempo vimos que esa línea de cinco del Tolima la modificó y nuestro esquema también debía variar, y por eso la entrada de Luis (Paz) y la salida de Sánchez, que hizo un buen partido, lo importante es el equipo y estoy conforme por la forma en que se comportaron todos”.



En un balance general de la fase regular, explicó las dificultades sufridas: “Lo que pasa es que América tiene que vender siempre, nosotros arrancamos muy mal, por muchas lesiones, suspendidos, en la fecha 5 íbamos décimo cuartos, perdimos muchos puntos de inicio, partidos que acá el rival nos llegó dos o tres veces y nos hicieron gol, dijeron que habíamos jugado mal cuando no fue así, pero Dios acomoda todo y pone las cosas en su lugar, estamos clasificados a las finales, muy contentos, por ahí escuchaba que si no clasificábamos a los ocho era fracaso, bueno, entramos a los ocho con mucha humildad, tranquilidad, pero con mucho trabajo sobre todo”.



Adelantándose a lo que podría ser el adversario en cuartos de final, a la espera del sorteo, señaló que “cualquiera, todos los rivales son difíciles, todos complejos, el que nos toque”.



Acerca de la posibilidad de que Adrián Ramos pueda reaparecer esta semana, apostilló que “vamos a ver cómo está, lo importante es que esté bien, viene haciendo un gran esfuerzo, Luis Paz tiene un dedo mal y también hace un gran esfuerzo, muchachos que por ahí tienen un golpe y deben seguir, vienen jugando muchos minutos algunos, así que no podemos excusas, seguimos trabajando, el equipo hoy gracias a Dios está en la parte final y va a jugar Copa Libertadores en la fase de grupos, que no es fácil. Así que tenemos que mirar para adelante y seguir”.



Volviendo a lo que fue la diferencia del primero con el segundo tiempo, adujo que “igualmente tuvimos más del 60% de posesión en todo el partido, Tolima hacía 8 partidos que no recibía 2 goles, quiero aprovechar para felicitar al profesor (Hernán) Torres, ha hecho una muy buena campaña, tiene muy buen equipo, digo esto porque el año pasado en un momento no del todo bueno fue generoso con nosotros, habló bien, y también hoy que nos toca a nosotros ganar, porque esto es fútbol, quiero mencionar su gestión, porque Tolima es un equipo muy difícil”.



Si estar involucrado en Copa Libertadores hará que le quite protagonismo a la Liga, señaló que “lo hemos dicho muchas veces, nuestra nómina es de mucha jerarquía, pero no es amplia, esa es una realidad, pero América no se puede dar el lujo de elegir nada, aún con toda la dificultad y los inconvenientes siempre vamos a luchar con los jugadores para representar a la institución de la mejor manera posible, así que por el momento tenemos que pensar en descansar bien, competir al máximo y ver cómo se van dando las cosas, hoy lo importante es que el equipo puede jugar fase de grupos de Copa Libertadores, representar al país y en un semestre difícil con todos los inconvenientes y las contras, estar clasificado en Liga entre los ocho mejores del campeonato”.



En cuanto a si se quitó un peso encima con la clasificación a cuartos, respondió que “no me quito un peso de encima, lo que sí es que lo valoro mucho, porque con todas las dificultades que tuvimos, jugadores que se nos fueron a principio de año, las dificultades de lesiones, expulsiones, lesionados; es más, les digo que valoro más esta clasificación que la del año pasado, no me quito el peso de encima, ya nos lo quitamos el año pasado cuando salimos campeones, América es una institución grande que exige siempre y va a ser así hasta el último día que estemos, pero el peso no. Estoy orgulloso de mis jugadores”.



En tanto, el volante Luis Alejandro Paz sostuvo que “por lógica, es un envión anímico importante ganar hoy, lograr ese objetivo de clasificar dentro de los ocho nos da ese plus que todo equipo necesita para tener esa confianza, afianzar una idea, un trabajo, una unión de grupo y de esa manera seguiremos remando por cada uno de los objetivos que nos hemos planeado”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces