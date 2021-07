Fuerte crítica de Osorio a los jóvenes que se van ‘biches’ al exterior

Desde la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo del América de Cali se manifestó que ningún jugador saldría del plantel sin su consentimiento. Hace apenas un día se oficializó la transferencia de Santiago Moreno al Portland, de la MLS, y se especula que el defensor central Pablo Ortiz tomaría la misma decisión para jugar con Talleres de Córdoba, en Argentina.



Ante ambos casos, el entrenador risaraldense se mostró vehemente: “No me parece lo más apropiado salir a feriar nuestros jugadores, a pensar que la única forma de ellos de llegar al extranjero sería a través de hacer ese puente. Pocos han ido de aquí a la MLS y de la MLS al fútbol europeo, la segunda es más factible, porque del fútbol argentino muchos han ido al medio internacional. En mi humilde opinión, considero y nos vamos a dar a la tarea de competir con ese mercado –argentino, uruguayo y brasileño- para vender directamente al fútbol europeo”. Juan Carlos Osorio,



En la misma tónica agregó que “no creo yo que se justifique desde ningún ángulo y desde ninguna perspectiva, vender a un jugador que se puede consolidar y potenciar como uno de los mejores defensores centrales zurdos y caer en la tentación de ir a un fútbol que básicamente está al mismo nivel nuestro, hay que comparar el nivel de las ligas de las que estamos hablando”.



Con tono enérgico, señaló que “con todo respeto por la muy buena oferta que tiene Pablo, no consideramos que sea la única que se le va a presentar. A sus 21 años tiene como mínimo un año más para consolidarlo y atléticamente mejorarlo. Como dirían algunos, para armarlo, y ojalá en un futuro no muy lejano nuestro querido club, nuestro club América pueda transferir jugadores directamente del fútbol colombiano al europeo. He tenido la gran fortuna de participar en la identificación del talento, de la consolidación de las características propias de un jugador internacional de hace 6 años, caso concreto, Dávinson Sánchez, y el último de hace dos meses, Jerson Córdoba, de Atlético Nacional ¿Por qué no hacerlo acá en América?”.



Pero Osorio fue más allá, precisamente en el tema de Ortiz, quien por ahora no sería tenido en cuenta: “Nuestra propuesta es esperar a que tome una decisión Pablo, es algo subjetivo, por ahora no me atrevo a adivinar, lo único claro y contundente es, si está considerando en irse no participa en nuestros juegos hasta el día en que nos diga que quiere hacer parte del proyecto”.



