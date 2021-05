A Juan Caicedo le suena Osorio en América, pero con buenos refuerzos

América de Cali quedó eliminado en cuartos de final de la Liga BetPlay I y es colero en el Grupo H de la Copa Libertadores 2021, prácticamente En la primera debe ganarle por dos goles de diferencia a Millonarios para avanzar directamente a la semifinal, y en la segunda completó dos derrotas consecutivas que lo comprometen seriamente para seguir en carrera.



Juan Caicedo, ex volante, cuatro veces campeón con el conjunto escarlata y autor del gol con el que le ganaron el título en 1982 a Millonarios, que también pasó por Medellín, Junior, Santa Fe, Pereira, Once Caldas y Tolima, tiene varios cuestionamientos sobre el desempeño colectivo, pero también de las individualidades del conjunto vallecaucano.

En diálogo con FUTBOLRED, sobre la posibilidad de que Juan Carlos Osorio llegue a comandar el cuerpo técnico; el ex mediocampista tumaqueño sostuvo: “Creo que sería una buena contratación para América porque es un entrenador con bastante prestigio, muy serio, muy trabajador, me parece que le vendría bien al equipo, que necesita mano dura porque sinceramente partidos no tiene sangre, unos jugadores que no le meten verraquera a eso, no sienten esa camiseta, esa camiseta hay que ponerle verraquera, son unos jugadores sin sangre, hay que traer un entrenador como Osorio que ponga mano fuerte y que exija, jugadores que están más preocupados por pintarle el pelo que por jugar fútbol”.



Se reafirma en que “para Copa Libertadores esta nómina no es, porque el único jugador que tiene América es Adrián Ramos, que vino del exterior, los demás tienen un jueguito que no da profundidad, juegan siempre para atrás, no tienen iniciativa, Duván (Vergara) que jugaba bien y que pintaba como para exportación, de no sé de dónde le vino el bajón, y se ha dedicado más a estar pendiente de su defensor que a jugar, uno tiene que tomar la iniciativa. Cuando (Gabriel) Ochoa me decía ‘marque al 10’ yo lo hacía, pero ese jugador también tenía que preocuparse por marcarme a mí, él se ha dedicado a presionar y a no a hacer trabajar al defensa rival, un jugador con esa categoría tiene que prepararse para rendir, eso es falta de preparación. Ese América deja mucho que desear. A nosotros nos preparaban física, psicológica y mentalmente para ganar. Los muchachos de ahora están muy acomodados y ese no es el fútbol, ahora tiene que ser trabajo y cuidado, que es no lo que poco se ve”.



Acerca de la poca diferencia que ve del momento del equipo con el que dirigía Juan Cruz Real, señaló que “veo que sigue con ese bache y no arranca, los volantes no toman iniciativa, Carrascal es buen jugador, pero le da pata atrás y no va al ataque, anteriormente yo marcaba, pero también llegaba al gol con la media distancia. Carrascal también la tiene, pero está muy acomodadito, así juego yo a los 60 años, tocándola para atrás”.



De igual forma habló de la plantilla actual: “esa nómina tienen que reforzarla, el mayor accionista de América, don Tulio (Gómez) es un negociante, sabe que si invierte, gana, y viceversa; en el fútbol hay que invertir para ganar, y el fútbol hoy da mucho dinero, solo con entrar a la Copa Libertadores ya salvó el año, porque son varios millones de dólares que le entran al equipo y además es una vitrina importante para el jugador y para la institución, de entrada gana plata el club, y para el jugador es una vitrina de exportación y debe aprovecharla para su bienestar”.



Caicedo agrega que el grupo de la temporada pasada fue más complicado, con dos clubes brasileños (Internacional y Gremio) y uno chileno (Universidad Católica: “Si no le ganamos a un equipo venezolano qué esperanza, porque Venezuela sea como sea está por debajo de nosotros futbolísticamente. No hay verraquera, no hay trabajo, los jugadores está deambulando por la cancha, no se ve un esquema y cuando los veo me pregunto ¿a qué juega América?, no hay iniciativa, de meter un pelotazo al espacio libre, de un volante a proponer una pared, no veo eso, y como se lesionó Ramos tantos días, que es el estandarte…”.



Caicedo no está de acuerdo con Jersson González cuando dice que el equipo ha evolucionado en las últimas salidas en el certamen continental: “Jersson en dos partidos no puede mejorar un equipo de la noche a la mañana, él sabe que hay que trabajar y trabajar, no puede decir eso porque esto el fútbol es trabajo y cuidado, nosotros rendíamos porque trabajábamos mucho y nos cuidábamos. El trabajo que hace Duván lo hacía en nuestro tiempo (Juan Manuel) Battaglia, ir con el marcador hasta el fondo, pero ese defensa se tenía que preocupar por Battaglia, eso es lo que no está haciendo América, porque uno ve que el equipo no tiene estado físico y así es muy difícil”.



También considera que “a mí me da tristeza porque es un equipo que tiene una de las mejores hinchadas de Suramérica, creo que tiene afición a nivel mundial, pero pienso que el señor Tulio debe pensar que el equipo bien armadito le puede dar mucha más plata de la que le está dando ahora, él es un empresario y debe entender que se necesita un buen entrenador y una buena plantilla, hay que invertir”.



Juan, que también tuvo experiencia con Selección Colombia, añadió sobre las posiciones que deben reforzarse: “en todas, cometen errores infantiles que le hacen goles tan bobos que uno no entiende, no sé porque los cogen tan mal parados, al entrenador que venga, o Jersson, que lo dejen trabajar. América no tiene gol y Ramos está solo porque no le llega el balón, no tiene quién se lo entregue, Yesus (Cabrera) tuvo unos partidos buenos y después decayó”.



Caicedo, abogado de profesión tras retirarse del balompié, concluyó sobre lo que viene que “le deseo la mejor de las suertes porque en la Suramericana también gana platica, es un gancho también para los jugadores. Ojalá que ganen estos dos partidos y que no se queden en blanco porque América es América, un equipo grande, de trayectoria, muy reconocido a nivel suramericano, con muy buena hinchada, tiene que meterla toda en estos dos encuentros para que no salgan a vacaciones, sino que sigan en la Suramericana, eso es importante para el club. Tiene que hacer cosas distintas, porque no produce opciones de gol, la única que tuvo en el partido de Venezuela fue la del ‘pelao’ Santiago Moreno que pegó en el palo, con esa hubiera cambiado la historia del partido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces