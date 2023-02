¿Juan Portilla se va del América? Categórica respuesta de Tulio Gómez

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, le salió al paso a los rumores de la posible salida de Juan Camilo Portilla al fútbol del exterior. El directivo dejó un mensaje para la tranquilidad de Alexandre Guimaraes y los hinchas escarlatas. Portilla no saldrá en 2023-I.



Y es que el periodista Carlos 'Petiso' Arango había dicho en el programa Zona Libre de Humo que había una intención en Brasil y la MLS por el volante caleño, de pasado en Alianza Petrolera. "No se les extrañe que Juan Camilo Portilla salga en venta definitiva de América", indicó.

Pues bien, este miércoles Tulio aprovechó sus redes sociales para aclarar la situación y mencionar que Portilla no se va. Al menos, en el primer semestre del año. También aseguró que no hay ofertas por el jugador.



"Por nuestro jugador Portilla no hay ofertas, ni lo queremos vender este semestre, no podemos desarmar esta excelente nómina", escribió en Twitter el dueño de los 'Diablos Rojos'.



Cabe recordar que América es colíder de la Liga Betplay I-2023 por detrás del Bucaramanga. Firmó dos buenos partidos goleando a Unión Magdalena y Deportivo Pasto, para sumar sus primeros 6 puntos del año. Su próximo reto será el sábado frente a La Equidad en Cali.