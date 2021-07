América suma jugadores para su debut en Liga 2021-II frente al Junior

América de Cali se estrenará este sábado (3:30 p.m.) en la Liga BetPlay II-2021 frente a un duro rival como Junior de Barranquilla, partido a disputarse en el Estadio Pascual Guerrero.



Una buena noticia en las huestes escarlatas es que Juan Carlos Osorio podrá contar con seis de sus nuevas caras, excepto si alguno de ellos dio positivo en la más reciente toma de pruebas PCR.

La sanción de Fifa, avalada por Conmebol en el sentido de no poder inscribir los fichajes recientes quedó en firme para los octavos de final de la Copa Suramericana, pero el documento llegó después y para la Liga no hay ningún inconveniente.



Se cree que Jorge Segura, Elvis Mosquera, Deinner Quiñones, Gustavo Torres y Mauricio Gómez podrían estar en cualquier momento del encuentro, ya que Larry Angulo continúa en reacondicionamiento físico y David Lemos se pierde la temporada por una delicada lesión de ligamentos.



No obstante, será Osorio el que determine el grupo que mejor le parezca para recibir a un Junior que maneja una alta intensidad y constante juego ofensivo. Un triunfo servirá para viajar al día siguiente con mayor motivación a Curitiba y buscar darle vuelta al resultado adverso de Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense.



Definitivamente tendrá que mostrar en ambos juegos un mayor volumen ofensivo y claridad para aprovechar las opciones que genere en el arco de Éder Chaux, el ex golero rojo que reemplazará al suspendido Sebastián Viera.



Si van las caras nuevas, Gustavo Torres y Deinner Quiñones deberán conformar circuitos de ataque con Santiago Moreno y Adrián Ramos que le hagan daño a una defensa que dio ventajas ante Libertad, también por Copa Sudamericana, certamen que en su primera salida dejó un sabor amargo para ambos.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces